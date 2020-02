Hiphopster Kraantje Pappie laat sneakers customizen door Aalstenaar Rutger Lievens

13 februari 2020

13u33 20 Aalst Kraantje Pappie, een grote naam in het hiphopwereldje, stapt tegenwoordig rond in sneakers van het Aalsterse Tazz Customs. De sneakers werden gepersonaliseerd in Cimorné door Tijs Van Impe (38). Met Tazz Customs pimpt hij witte sneakers naar gelang de vraag van de klant. “Voor het lentefeest van een meisje verwerk ik het thema van haar kleed in haar schoenen”, zegt Tijs.

Tijs Van Impe is een 38-jarige Aalstenaar gepassioneerd door sneakers. Met Tazz Customs heeft hij een bedrijfje opgericht dat sneakers personaliseert. “Eigenlijk niet alleen sneakers, maar dat kunnen ook andere, bijvoorbeeld meer geklede, schoenen zijn die ik onder handen neem. Van babymaatjes tot volwassen maten. Ik personaliseer die schoenen door ze te beschilderen met een speciale leerverf”, vertelt Tijs. “Dat is flexibel, de schoenen kunnen achteraf perfect gedragen worden. Ik werk die af met een finisher die water-, UV- en krasbestendig is. Je kan dat met een cuttermes bewerken, je zal geen kras zien. Daardoor is het verfwerk beschermd tegen de elementen en kan je het dragen. Al raad ik natuurlijk niet aan om met die schoenen naar een festival te gaan. Het zijn speciale schoenen voor speciale gelegenheden.”

Nieuwe start

De ontwerpen die Tazz Customs maakt gaan van eenvoudig tot extreem complex. “Het gaat van een logo van een bedrijf of iemand zijn naam tot heel complexe transformaties van een witte sneaker naar iets nieuws. Tot super in detail, met heel veel kleurtjes, het kan allemaal”, zegt hij.

Vijftien jaar werkte Tijs in de retail in een winkel in Aalst, tot hij getroffen werd door een burn-out. “Zoals zoveel mensen tegenwoordig. In het begin van die burn-out was ik begonnen met een paar van mijn eigen schoenen te personaliseren. Eens proberen of mij dat lag, puur om mij bezig te houden op dat moment. Ik ben al jaren een sneakerfan, dat is mijn passie, vooral dan Air Max 1 van Nike. Dus ik heb daar altijd wel een liefde voor gehad en heb in het verleden al eens geïnformeerd bij customizers om mijn schoenen te laten customizen.”

Tijs houdt van grafisch design en kreeg het idee: waarom begin ik daar zelf niet mee? “Na drie paar schoenen waren er heel veel leuke reacties op internet en waren er al klanten geïnteresseerd. Zo ben ik er ingerold. Als werkzoekende heb ik een opleiding gevolgd van een week in Amersfoort, in de ‘Sneakersschool’. Daar leer je handgemaakte sneakers maken. Vanaf nul een Air Max 1 fabriceren, patronen uitsnijden, exclusieve materialen gebruiken,... Na die opleiding heb ik beslist: hier wil ik echt mee verdergaan en professioneel stappen zetten. Je gezin onderhouden met iets dat je heel graag doet, daar droomt toch iedereen van?”, zegt Tijs. Via Starterslabo krijgt Tijs Van Impe ondersteuning in de weg naar zelfstandige.

Kraantje Pappie

De vragen die Tazz Customs krijgt zijn divers. Van een gepersonaliseerd communieschoentje tot de eerste schoenen van een kind personaliseren in thema van het geboortekaartje. “Een naam, een geboortedatum, een trouwdatum, de eerste schoenen van je kind personaliseren. De lentefeesten komen eraan en voor een meisje zal ik nu het thema van haar kleedje verwerken in haar schoenen. Het gaat verder dan het beschilderen van de schoen, ik kan ook kleine structurele werkjes uitvoeren. Het liefste integreer ik iemands persoonlijkheid en hobby’s in een schoen.”

Hoe de Nederlandse hiphopartiest Kraantje Pappie in Aalst terechtkomt om zijn sneakers te laten customizen? “Ik stond met mijn werk op een sneakerbeurs in Rotterdam. Kraantje Pappie was daar met een paar vrienden. Na de beurs begon hij me te volgen op Instagram en bestelde hij twee paar schoenen. Het is een superchille gast, een grote naam in de Benelux, maar met beide voeten op de grond. Het is een eer om met hem te mogen samenwerken. Hij wilde een subtiele Louis Vuitton-print op zijn sneakers. Ik heb een paar designs gemaakt en heb hem de sneakers persoonlijk gebracht. Binnenkort komt er een filmpje daarover op Instagram.”

Nu zaterdag zal Tazz Customs bij de opening van kledingwinkel Pastoor live schoenen customizen in de winkel aan het Keizersplein 3. Je kan er een paar schoenen kopen of zelf een paar meebrengen. Tijs wil ook workshops organiseren waarbij hij mensen leert hoe ze hun sneakers kunnen customizen. Tazz Customs vind je terug op Facebook en Instagram.