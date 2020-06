Hilariteit over mondmaskers in Aalst: “Het zijn precies lakens” Frank Eeckhout

15 juni 2020

13u20 0 Aalst In Aalst is hilariteit ontstaan over de mondmaskers die de stad vandaag aan het uitdelen is. “De mondmaskers vallen wat groot uit en lijken eerder op lakens", post iemand op Facebook.

Ze hebben er lang moeten op wachten maar vandaag worden de eerste mondmaskers eindelijk uitgedeeld in Aalst. Al lijkt het ons heel onwaarschijnlijk dat veel Aalstenaars de mondmaskers ook effectief gaan gebruiken. Het is de bedoeling dat het mondmaskers je neus en mond afdekt maar die in Aalst bedekken heel je aangezicht. Dat zorgt voor de nodige hilariteit op sociale media.

