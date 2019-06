Het laatste feestje van Filip en Karim in The Factory: “In schoonheid stoppen” Rutger Lievens

28 juni 2019

15u28 44 Aalst Niet te missen dit weekend: het laatste feestje van Karim Touh en Filip De Meester in The Factory. Het bekendste horeca-duo van de stad trekt na 16 jaar de deuren van The Factory achter zich dicht, maar niet zonder een mooi afscheidsfeest op zaterdag. Nog één keer The Factory, nog één keer party in de Sluierstraat met Karim en Filip: het is het einde van een tijdperk.

Karim Touh begon op zijn achttiende als ober in het bekendste swingcafé van de regio, danscafé Cargo. Hij werkte zich op en nam in 2003 samen met Filip De Meester Cargo over en herdoopte de zaak tot The Factory. “Vier jaar heette het hier Cargo, daarvoor was het vijf jaar Hydrogène, een drietal jaar Boulevard, en veel vroeger heette het Kasbah. Het gebouw is een voormalige schoenfabriek. Maar dus niemand hield het hier zo lang uit als wij twee: 16 jaar The Factory met Karim en Filip”, zeggen ze.

Dimitri Vegas en Like Mike

Ze slaagden erin om een pak grote dj’s naar Aalst te halen. Vaak net voor die bekend werden bij het grote publiek. “De grootste namen zijn Dimitri Vegas en Like Mike. De eerste keer dat die hier draaiden kostten die niks. Hun prijs verdubbelde elk jaar, tot het niet meer te betalen was. Ook The Subs, Kenny Hawkes, Yves Deruyter, noem maar op, passeerden de revue”, zeggen Karim en Filip. “Wat hip was in de grootstad, deden wij in Aalst en dat was onze kracht.”

Topduo

Niet het topduo Dimitri Vegas en Like Mike maakte van The Factory een succes, maar wel Karim en Filip zelf. Al 16 jaar ondernemen ze samen in de horeca en dat mag ook iets unieks worden genoemd. “We vullen mekaar perfect aan en kennen elkaars zwaktes en sterktes”, zegt Karim. “Karim is de man van de marketing, ik van de organisatie”, zegt Filip. De ene bedenkt de gekke creatieve ideeën, de andere bekijkt of het wel haalbaar is. “Geef mij geen papierwerk", zegt Karim. “Zo heeft het altijd gewerkt.”

Cul’eau

Ondertussen openden ze een succesvol restaurant, Cul’eau, dat al in de prijzen viel bij Michelin en Gault&Millau. “Zelfs met de tunnelwerken zat het restaurant gewoon vol. Dat is toch een teken dat het publiek je werk waardeert”, zeggen ze.

The Factory stond bekend voor zijn vele honderdagenfuiven en events. Een wereld die ‘s nachts leeft. Het duo kiest voor het werk in het restaurant overdag. “De gezinssituatie is veranderd. Mensen die hier ooit kwamen vieren op een honderddagenfuif, hebben nu zelf kinderen die oud genoeg zijn om hier te komen feesten. Dan begin je toch eens na te denken. We hebben alles bereikt, we kunnen in schoonheid stoppen. Ook over de samenwerking met de stad zijn we trots. De burgemeester was hier om ons het Quality Nights Label uit te reiken. Daar zijn we nog steeds fier op.”

The Factory’s Last Dance vindt plaats op zaterdag 29 juni. Niet te missen voor wie zijn jonge jaren heeft doorgebracht in Aalst en meer bepaald in het Sluierstraatje. Het is de laatste kans om The Factory in de huidige hoedanigheid te zien. De nieuwe uitbater, Dean Janssens van James Bar, start er eind deze zomer een nieuwe club, met een nieuw interieur en een nieuwe naam.