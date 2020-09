Het is beslist: tonnagebeperking vanaf 4 januari in stadscentrum Aalst Rutger Lievens

02 september 2020

15u18 4 Aalst De stad Aalst voert een tonnagebeperking voor vrachtwagens in vanaf 4 januari. De maatregel moet ervoor zorgen dat schoolkinderen veiliger van en naar school kunnen fietsen en wandelen. De info was vorige week al uitgelekt na een schepencollege en het zat er dus aan te komen, maar het is nu ook definitief beslist door het stadsbestuur.

Vorige week werd de beslissing nog verdaagd, afgelopen maandag zette het schepencollege het licht toch op groen. De tonnagebeperking voor zwaar vrachtverkeer bij de start en het einde van de school in Aalst, werd beloofd door het stadsbestuur nadat eind 2019 een kind verongelukte op het voetpad aan de parking van Tereos bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een Lichtwandeling van verontwaardigde ouders en kinderen voerde de druk op. Een jaar later levert dat resultaat op.

De venstertijden worden aangepast ten opzichte van de eerste plannen, zo zal ’s ochtends de beperking gelden tot 8.45 uur in plaats van tot 8.30 uur. Nog nieuw is dat de tonnagebeperking tot 7,5 ton ook zou gelden in de schoolvakanties. Wat de beslissing precies inhoudt, lees je hier. In het uitgelekte collegeverslag stond toen nog 1 januari als startdatum, volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wordt de tonnagebeperking op 4 januari 2021 ingevoerd.