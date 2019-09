Het eerste feestje van Savage Club: Drake zag dat het goed was Rutger Lievens

01 september 2019

14u29 0 Aalst Iedereen wou erbij zijn. De wachtrij voor de deur van Savage Club stond soms wel tot aan café Oxygène, op de hoek van de Sluierstraat. Een publiek dat The Factory wellicht nooit heeft gekend, vond nu feilloos de weg naar Savage Club van de nieuwe uitbater Dean Janssens. (Het portret van) Drake zag dat het goed was.

Savage Club ontkurkte de champagneflessen op een mythische plek in de uitgaansbuurt in Aalst. Of het nu in The Factory, de Cargo, de Hydrogène, Boulevard of Kasbah was, zo goed als iedereen die jong is geweest in Aalst heeft hier ooit op de dansvloer gestaan. Karim Touh en Filip De Meester zochten na 16 jaar een overnemer en vonden Dean Janssens. Die had eerder al succesvol James Bar opgestart op de Grote Markt in Aalst. Dean doopte The Factory om tot Savage Club.

Urban

Savage Club brengt wat 16- tot 25-jarigen zoeken bij het uitgaan: een urban geluid, shows van de beste rappers en de heetste dj’s. Een graffiti-kunstenaar schilderde portretten van Cardi B, Travis Scott en Drake op de muren. Sima showde haar zangtalent. Dj’s waren Dysfunkshunal, Ephonk, Dustin Lenji, dj Vinny en MC Shesko.

Nieuw in Savage Club is dat de eerste verdieping vier VIP-boxen telt. “Er werden hier wel mensen ontvangen vroeger, maar wij hebben er VIP-ruimtes van gemaakt”, vertelt Dean. “Gasten hebben meer ruimte, zitten niet op mekaar gepropt. Er is airco en een ijsemmer in het tafeltje. Je krijgt aan het begin van de avond een bandje zodat het duidelijk is dat je VIP bent”, zegt hij. Voor de goedkoopste betaalde je op de openingsavond 600 euro, voor de duurste met plaats voor 20 mensen was de prijs 1.200 euro. De VIP-boxen waren allemaal uitverkocht.

Student Fridays

Op vrijdagavonden zullen er in Savage Club Student Fridays plaatsvinden. “Events voor 16+’ers. “Deze Student Fridays komen elke vrijdag terug met elke week artiesten, acts en resident dj’s. Op de eerste Student Friday verwelkomen we Snapback, winnaar van de MNM-wedstrijd Start to DJ”, zegt Dean. Op zaterdagen zijn er shows. “Volgende zaterdag hebben we Bryan MG live n stage. Hij is gekend van Hard 2 Get. Het wordt een nacht vol hiphop en R&B met de Savage dj’s.”

Dean denkt verder dan Aalst. “We gaan voor quality clubbing, je moet bij ons op uw gemak kunnen feesten. We mikken niet alleen op Aalst, mensen van buiten Aalst zullen naar hier komen om te feesten in Savage Club”, zegt hij.