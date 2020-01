Het decor van prins Yvan: een meesterwerkje van Bram De Baere Rutger Lievens

29 januari 2020

12u21 0 Aalst Heeft u dat ook gespot tijdens de prinsenverkiezing, dat meesterwerkje op het podium achter (toen kandidaat, nu prins carnaval) Yvan De Boitselier? Het decor is van de hand van Bram De Baere, in Aalst onder meer bekend om zijn felgesmaakte carnavalsaffiches.

Creatieveling Bram De Baere geeft een woordje uitleg bij het meesterlijke decor in de show van Yvan De Boitselier tijdens de prinsenverkiezing. “Gezien de show van Yvan helemaal over de kostuummakers ging, werd gekozen om naast de klassieke prinsen, Aalsterse Gilles en domino’s ook een reeks iconische stoetkostuums te verwerken in het einddecor”, vertelt Bram.

Zo zie je van links naar rechts Lotjonslos 2002, Schiefrechtoever 2008, De Matotten 1995, De Zieke Zjieratten 1991, De Pagadetten 1996, Vriét 2004, Eirg 2003 en Sjik 1994. “Het geheel is een persiflage op het bekende werk van Danny Cobbaut, dat tot 2014 met carnaval aan de gevel van het stadhuis werd gehangen”, zegt Bram. “Danny wist op voorhand dat deze parodie zou worden gemaakt en zegt blij te zijn met het eindresultaat. Voor de research heb ik een aantal oude krantenartikels gebruikt als referentiemateriaal. En de man met het groene masker van de Zieke Zjieratten is blijkbaar Dirk Verleysen, voorzitter van hetFeestcomité”, zegt Bram De Baere.