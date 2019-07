Herstellingswerken aan verzinkbare paaltjes in de Kerkstraat Rutger Lievens

09 juli 2019

18u27 0 Aalst De stad laat herstellingswerken doorvoeren aan de verzinkbare paaltjes in de Kerkstraat in Aalst. De werken vinden plaats op 10 juli tussen 11 en 15 uur.

“Wegens dringende herstellingswerken is de Kerkstraat in Aalst afgesloten voor verkeer op 10 juli tussen 11 en 15 uur”, zegt de stad. “Om de hinder zo veel mogelijk te beperken zullen de werken beginnen na de laad- en lostijden. Dit wil zeggen: geen doorgang mogelijk tussen 11 en 15 uur. Er is een omleiding via de Molenstraat.”