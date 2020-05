Heropstart Sint-Maarteninstituut succes: op één leerling na alle 178 zesdejaars aanwezig Koen Moreau

16 mei 2020

13u50 14 Aalst Net voor het einde van het schooljaar beleefden tal van leerlingen vrijdag een tweede eerste schooldag. Zo ook in het Sint-Maarteninstituut in Aalst.

Ze zullen het wellicht niet graag toegeven, maar heel wat leerlingen missen de school of op zijn minst de sociale contacten die daarbij horen. “Op één leerling met een medisch attest na waren alle 178 leerlingen aanwezig”, vertelt algemeen directeur Marc Leyman. Een deugddoende ervaring. “Die bewijst dat zowel leerlingen als ouders vertrouwen hebben in de rest van het schooljaar.”

De logistieke krachttoer die preventieadviseur Vanessa De Backer leverde, was dan ook niet gering. “Bij het binnenkomen moeten de leerlingen hun handen ontsmetten en krijgen ze een mondmasker. Via bewegwijzerde looplijnen begeven ze zich individueel naar hun leslokaal waar ze een vaste plaats hebben en minimaal de vereiste 4 vierkante meter. De leslokalen worden voor, tijdens en na de lessen geventileerd en dagelijks gepoetst”, vertelt zij.

Voor de leerlingen zelf was het wennen, schoolgaan met mondmaskers. Dat was ook het geval voor de leerkrachten. “Zij kregen ook face hields ter beschikking.” Op vrijdag 22 mei valt in Brussel de beslissing of na de zesdes ook andere jaren terugkeren naar school. Indien die beslissing positief is, zullen eerst de tweede en vierdejaars de lessen in de schoolgebouwen mogen hervatten.