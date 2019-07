Heropening jaagpad nog maar eens uitgesteld: “Pad zal dit najaar terug open gaan” Rutger Lievens

01 juli 2019

15u17 0 Aalst ‘Tegen de zomer heropent het jaagpad langs de Dender, tussen Aalst en Erembodegem’, zo klonk de belofte van de Vlaamse Waterweg eerder dit jaar. Het jaagpad sloot voor de bouw van de nieuwe stuwsluis in september 2015 en sindsdien wordt de heropening regelmatig aangekondigd, maar het is er nog niet van gekomen. “Het jaagpad zal terug opengaan in het najaar van 2019”, zo klinkt de belofte deze keer.

Op 26 september 2015 ging het jaagpad dicht. De belangrijke fietsroute die Aalst met Geraardsbergen verbindt, bleef sindsdien gesloten. Al verschillende keren werd de heropening aangekondigd, maar het is er nog niet van gekomen. Begin van dit jaar beloofde de Vlaamse Waterweg dat het pad deze zomer zou openen, maar er is opnieuw uitstel.

Er komt een nieuw jaagpad. “Het vernieuwde jaagpad zal over het nieuwe dienstgebouw lopen, van waar ook de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug vertrekt. Dit geeft passanten in de toekomst een geheel nieuwe blik op de Dendervallei en verbindt de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar”, zegt de Vlaamse Waterweg. “Om het mogelijk te maken het jaagpad over het dienstgebouw te leiden, moeten aanloophellingen aangelegd worden. De planning voor dit onderdeel van de werken wordt bekeken met de aannemer.”

Najaar

De openstelling van het vernieuwde jaagpad in Aalst was voorzien op het einde van de werken aan de sluis en stuw eind 2020. “In overleg met de stad Aalst besloot De Vlaamse Waterweg nv om de realisatie en heropening van het jaagpad te vervroegen naar de zomer. Die timing schuift nu op naar het najaar van 2019. Samen met de stad en de aannemer wordt een aangepaste werkplanning opgesteld”, zegt de Vlaamse Waterweg.

Asbest

Er is een bijkomend bodemonderzoek gebeurd volgens de nieuwe richtlijnen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “Daaruit is gebleken dat er een lage, niet-schadelijke hoeveelheid asbest is aangetroffen in de ondergrond. Een stof die vroeger frequent gebruikt werd in de bouwsector en tot op vandaag haar sporen nalaat. Er waren en zijn geen risico’s voor omwonenden of passanten”, zegt de waterwegbeheerder.

Omwonenden hoeven zich volgens de Vlaamse Waterweg geen zorgen te maken over hun gezondheid, de ondergrond is volgens de strenge richtlijn niet-asbesthoudend. “De Vlaamse Waterweg nv en de aannemer nemen preventieve maatregelen voor de medewerkers op het terrein die direct in contact komen met de stof. Zij krijgen een stofmasker en beschermend pak. De aannemer zal opwaaiende grond tegengaan door het terrein te benevelen met water en voert regelmatig luchtmetingen uit”, zegt de Vlaamse Waterweg.