Herlokalisatie tennisclub Byblos kan eindelijk doorgaan Rutger Lievens

24 juni 2020

18u11 3 Aalst Tennisclub Byblos heeft al een aantal jaren geen tennisterreinen meer in Terjoden. Die werden opgeslokt door een bedrijventerrein. De gemeenteraad keurde nu het ruimtelijk uitvoeringsplan Terjoden Recreatief goed, waardoor de tennisclub kan herrijzen aan de andere kant van de Expressweg in Erembodegem.

Het ruimtelijke uitvoeringsplan zorgt ervoor dat het woonuitbreidingsgebied omgevormd wordt naar een gebied met recreatie voor de herlokalisatie van de lokale tennisclub Byblos en de inrichting van een recreatief domein voor andersvaliden. Verder komen er ook beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor de aanwezig bedrijven en wordt een gedeelte van het gebied als parkzone ingekleurd.

Gemeenteraadslid Yasmine Deghels (N-VA) is blij dat er eindelijk juridische zekerheid is voor tennisclub Byblos. “Sinds 2008 zocht de tennisclub een nieuwe stek nadat ze dienden te verhuizen vanop Erembodegem Zuid IV. Op die plek is nu het bedrijf Movianto gevestigd. Bedankt schepen Verdoodt, de mensen van Solva en de betrokken stadsdiensten om er voor te zorgen dat Byblos zich opnieuw kan verankeren in Terjoden. Ik ben bijzonder blij dat er extra ruimte voor recreatie werd gecreëerd maar ook dat het groene karakter van deze site bestendigd wordt. Het RUP heeft nog iets nobels. Voor mensen met beperkingen komen er aangepaste verblijfaccommodaties waar ze eens zorgeloos kunnen genieten van wat vakantie en ontspanning”, zegt ze.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) treedt Deghels bij. “In dit dossier werd er nauw samengewerkt met Solva zodat we na 12 jaar de tennisclub kunnen herlocaliseren naar de Haantjesweg. Dit RUP houdt natuurlijk meer in dan louter een nieuwe plek voor tennisclub Byblos. Het plan zorgt voor een omvorming van woonuitbreidingsgebied naar een zone voor laagdynamische recreatie. De herbestemming van de gebieden aan de Haantjesweg en achter de kerk van Terjoden zorgt niet alleen voor nieuwe tennispleinen, maar ook voor een veilige verbinding tussen de schoolgebouwen van basisschool De Luchtballon. De zone achter de kerk wordt een groene ruimte voor alle Terjodenaren. En de heer Guido Biebaut kan eindelijk werk maken van zijn knuffelboerderij voor andersvaliden”, zegt Verdoodt.