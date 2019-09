Herdersemnaren vullen 17 vuilniszakken met zwerfvuil Rutger Lievens

22 september 2019

10u27 1 Aalst Op World Clean Up Day gingen ook in Herdersemnaren buurtbewoners op pad om zwerfvuil te verzamelen. Vol enthousiasme maakten ze hun dorp een beetje properder.

“In Herdersem verzamelden we de hele ochtend zwerfvuil”, zeggen de buurtbewoners. “Er werden maar liefst 17 vuilzakken gevuld en ook een beeldbuis namen we mee op ons pad. Zo een hoop vuil hadden we eigenlijk niet verwacht. We danken de stad voor de vuilzakken en de borden. Hopelijk heeft World Clean Up Day iets betekend vandaag. Herdersem is alvast ‘proper’ voor een dag.”