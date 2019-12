Herdersem heeft opnieuw een café: Thomas en Fleur openen na Nieuwjaar café ‘Den Harding’ Rutger Lievens

09 december 2019

13u39 1 Aalst Herdersem heeft weer een café. Het vroegere café De Wimpel heet vanaf Nieuwjaar café ‘Den Harding’. De uitbaters zijn dertigers: Thomas Daeleman (30) en Fleur Wets (32). Vroeger telde Herdersem tal van bruine kroegen, maar die stopten de voorbije jaren een voor een. “Herdersem heeft een bruisend dorpsleven, daar hoort toch een café bij?”, zegt Thomas.

De Wimpel, Den Engel, ‘t Korfken, De Kletser. Allemaal bruine cafés die iedereen in Herdersem en daarbuiten kende, maar een na een dichtgingen de laatste vijf jaar. Thomas en Fleur wagen nu de sprong en schenken Herdersem opnieuw een café. “Een bruin café, net zoals de cafés die hier vroeger waren”, zegt Thomas. “Het wordt een café voor alle leeftijden. Waar de ouderen ‘s ochtends kunnen komen kaarten en een koffie drinken, waar al de verenigingen van Herdersem welkom zijn, waar je ‘s avonds kan blijven hangen. Net zoals vroeger.”

Den Harding

Het enige café van Herdersem opent waar café De Wimpel was. Vlak in het dorpscentrum, vlakbij de kerk en de school, aan de Grote Baan. De naam verandert wel. “De Wimpel verwees naar de naam van de cafébaas, Wim. Ronny De Wolf van de dorpsraad in Herdersem heeft me enkele suggesties gedaan en daaruit kozen we Den Harding. Op oude kaarten van de streek staat er meestal niet ‘Herdersem’ maar Harding. Een naam met geschiedenis dus”, zegt Thomas.

Voor een café in Herdersem komt er na Nieuwjaar meteen een topperiode aan. “Met de Sint-Antoniuskermis en de stoet zullen de Herdersemnaren weer op café kunnen gaan”, zegt hij. “Dat zal een drukke tijd worden. Vanaf maart zal ook mijn vrouw Fleur in het café starten. Van januari tot maart zal ik het café grotendeels nog zelf openhouden, behalve dan met de kermis.”

Bruine kroeg

Herdersem leeft, dat weet Thomas als geen ander. Met een verleden bij voetbalclub SK Herdersem kent hij het dorp maar al te goed. “Al die cafés die er nu niet meer zijn, daar gingen wij met de ploegmaats regelmatig iets drinken. Maar toen ging het ene café failliet, gingen caféuitbaters met pensioen of stopte het café gewoon en bleef Herdersem achter zonder bruine kroeg. We hebben nog een poging gedaan om café De Kletser nieuw leven in te blazen, maar die poging is mislukt. Bij De Wimpel is het wel gelukt”, zegt hij.