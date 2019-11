Herdenking slachtoffers Bende Van Nijvel: “Deze moorden mogen nooit verjaren” Rutger Lievens

09 november 2019

12u17 0 Aalst Op de begraafplaats van Aalst is er een moment stilte geweest en zijn er bloemen neergelegd ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag van de Bende Van Nijvel. Op 9 november 1985 viel de Bende de Delhaize van Aalst binnen en maakte 8 dodelijke slachtoffers. De schuldigen werden nooit gevonden.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was de enige die het woord nam deze keer. Minister van Justitie Geens (CD&V) en minister De Crem (CD&V) waren ook aanwezig. D’Haese (N-VA) zegt dat hij er in het parlement zal voor pleiten om misdaden van deze orde nooit te laten verjaren. “Een minderjarig kind misbruiken, die misdaad verjaart - terecht - nooit. Maar een moord plegen op een kind dat verjaart wel. Zolang de nabestaanden van de slachtoffers geen rust kennen, mogen daders ook geen rust kennen. Dit mag nooit verjaren”, zegt hij.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was op de begraafplaats aanwezig. “We doen er alles aan om dit tot goed einde te brengen. De tijd dringt, maar men heeft ook de tijd nodig die men nodig heeft. Ik volg dit van heel dichtbij op. Er is nog tijd. Men moet ook niet artificieel de indruk geven dat het morgen te laat is. Dat is niet zo. We hebben de verjaring uitgesteld met tien jaar, tot 2025. Een proces moet natuurlijk sneller beginnen, als er een proces komt. Ik denk dat dat het geval zal zijn. Dit dossier is in de beste handen”, zegt hij.

Vanavond om 20.30 uur worden er voor de laatste keer aan de Delhaize van Aalst kaarsen aangestoken. Het gebouw waar de aanslag in plaatsvond verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwbouw.