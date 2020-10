Heraanleg Esplanadeplein is miljoen euro duurder dan verwacht: “Ondergrondse parking is niet realiseerbaar”, zegt Groen Rutger Lievens

06 oktober 2020

19u11 4 Aalst De twee kandidaat-ontwikkelaars van de ondergrondse parking en het park van het Esplanadeplein in Aalst haken af. De bovengrondse aanleg is minstens een miljoen euro duurder dan gedacht. De stad onderhandelt met de ontwikkelaars, maar volgens Groen wordt het project beter stopgezet.

Dat de realisatie van het vernieuwde Esplanadeplein duurder is dan de voorziene 1,3 miljoen euro is slecht nieuws voor dit stadsbestuur dat spaarzaam moet omgaan met de centen. Volgens Lander Wantens van oppositiepartij Groen is het moment aangebroken om de plannen op te bergen. “Nu de inschrijvers hebben aangegeven dat de plannen van het Esplanadeplein financieel niet haalbaar zijn, roepen we op om de plannen te begraven. Investeer de 1,3 miljoen die voorzien is in de heraanleg van het plein. Maak hiervan een aangenaam verkeersluw en groen plein, waarin de bestaande bomen die nog perfect gezond zijn geïntegreerd worden”, zegt Wantens.

Stadskas in het rood

“De omgeving kreunt nu al onder een te hoge verkeersdruk en door de bouw van een extra ondergrondse parking zal deze nog verder toenemen. Ook bij de omwonenden zelf is er helemaal geen draagvlak voor een werf die jaren hinder zal veroorzaken en waardoor de bestaande bomen dreigen te verdwijnen”, aldus Wantens. “Uit cijfers die Groen eerder opvroeg, blijkt dat er geen tekort is aan parkeerplaatsen en met de parkeertoren aan het station die binnenkort zal opengaan, komt er op amper 300 meter al een stevige uitbreiding van de capaciteit. Het heeft geen zin dat de stad blijft vasthouden aan gedateerde plannen voor een ondergrondse parking in het centrum van de stad. Dit project zal veel duurder uitvallen dan de voorziene 1,3 miljoen euro en de stadskas staat al in het rood.”

Groen plein

Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is niet zinnens om de plannen te begraven. “De kandidaat-ontwikkelaars hebben niet afgehaakt. Het is niet zo dat ze niet meer geïnteresseerd zijn. Ze willen nog een parking en plein aanleggen, maar niet tegen elke prijs”, zegt hij. Het probleem zou vooral draaien rond de bovengrondse heraanleg. De stad Aalst wilde er een groene zone van maken. De kosten van de bovengrondse aanleg worden gedeeld door de ontwikkelaar en de stad, waarbij Aalst 1,3 miljoen euro zou bijleggen. Al zou dat nu zeker een miljoen euro duurder uitvallen. “Het is niet het einde van het project. We gaan in overleg met de mogelijke ontwikkelaars”, vertelt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).