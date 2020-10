Helmut Lotti in Tour of Hope-peloton: “Slecht weer, maar mensen met kanker maken ergere dingen mee” Rutger Lievens

02 oktober 2020

12u21 4 Aalst Vrijdagochtend is aan sporthal Schotte in Aalst de Tour of Hope van de Stichting tegen Kanker gestart. In het peloton rijdt zanger Helmut Lotti mee. Tour of Hope rijdt tot 24 oktober langs Belgische Levensloop-gemeenten.

In 2020 zouden over heel België 38 Levenslopen worden georganiseerd door Stichting tegen Kanker. Van Koksijde tot Eupen over Brussel via Maaseik en Aarlen. Corona gooide echter roet in het eten en alle Levenslopen van 2020 werden uitgesteld naar 2021. De organiserende comités bleven evenwel niet bij de pakken neerzitten.

Om de solidariteit met vrijwilligers en kankerpatiënten levendig te houden, organiseert Stichting tegen Kanker ‘Tour of Hope’, een 24-dagenlang durende aanmoediging om zoveel mogelijk te wandelen, te lopen en/of te fietsen van 1 tot en met 24 oktober 2020. In 2020 verliest Stichting tegen Kanker fondsen door het uitstel van de Levenslopen. Met de activiteiten rond Tour of Hope hoopt de organisatie toch geld op te halen voor de onderzoeksprojecten die ze ondersteunt. Net als bij een Levensloop staan de Vechters ((ex-)kankerpatiënten) en de strijd tegen kanker centraal. De boodschap is blijven bewegen en ons niet in slaap laten wiegen. Niet door kanker en niet door corona.

Zanger Helmut Lotti reed vrijdag mee met de eerste rit tussen Aalst en Brugge. Hij is peter van de Levensloop in Durbuy. “Ik ben blij dat ik alsnog iets kan doen voor de vechters. Ik blijf peter voor volgend jaar in Durbuy en ben blij dat we Levensloop levend kunnen houden door deze actie. Het is niet zo’n goed weer, maar ik vind dat niet erg. De voeten beginnen te soppen en de kont wordt nat, maar ik denk dat het voor mensen die kanker hebben veel erger is. Dus we gaan daar niet over zagen en eens een dag door de regen fietsen”, zegt Helmut Lotti.

