Hek rond voetbalveld Osbroek alweer afgebroken Rutger Lievens

16 augustus 2019

17u41 0 Aalst Het hek dat het SportAG had laten plaatsen rond het voetbalveld op sportcomplex Osbroek, is alweer afgebroken. Door een vergissing bleek het hek geplaatst in natuurgebied, wat verboden is. Het hek gaat niet de container op, maar wordt hergebruikt.

Begin deze zomervakantie raakte bekend dat het nieuwe hek rond een voetbalveld op sportcomplex Osbroek er illegaal was geplaatst. Door het autonoom gemeentebedrijf voor sport van de stad Aalst dan nog wel. Volgens het stadsbestuur ging het om een vergissing: de zone waarvan men dacht dat het recreatiegebied was, bleek in natuurgebied te liggen.

Het hek is ondertussen weer afgebroken en de restanten liggen op een hoopje langs het voetbalveld. “Geen weggegooid geld”, verzekert Hannah Verdoodt van SportAG. “Het hek zal worden hergebruikt om een ander voetbalveld van het sportcomplex af te sluiten. De trainingsschool van Emilio Ferrera zal gebruikmaken van terrein 2, naast het Betong-skateterrein. Dat terrein zal worden afgesloten, zodat SportAG het kan verhuren aan de voetbalschool en anderen”, zegt ze.

Meer over SportAG

Osbroek