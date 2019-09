Heeft het carnavalscongres nog wel zin? De Losse groepen sturen hun kat Rutger Lievens

23 september 2019

13u34 4 Aalst Het met veel ‘poeha’ aangekondigde carnavalscongres in De Werf van komende zaterdag lijkt nu al een slag in het water te worden. De vertegenwoordigers van de losse groepen hebben beslist om hun kat te sturen. Bijna 190 losse carnavalsgroepen lopen mee in de stoet. Heeft het carnavalscongres nog wel zin?

Op het carnavalscongres zal worden nagedacht over de toekomst van het carnavalsfeest in Aalst. Al wie iets met Vastelauved te maken heeft, kreeg een uitnodiging in de bus. Ook het Charterelle, de vereniging van de losse carnavalsgroepen. Zij waren de voorbije jaren gesprekspartner bij het overleg over de numerus clausus, de groepenstop. Omdat de numerus clausus werd gedoogd door het Charterelle, kon die ook ingang vinden.

Losse groepen sturen kat

Maar de sfeer zit slecht tussen Jacquy De Pauw en Jan Louies van het Charterelle enerzijds en voorzitter Dirk Verleysen van het Feestcomité anderzijds. Het draagvlak bij de losse groepen om de numerus clausus nog te handhaven, lijkt verdwenen. Dat valt slecht in het Feestcomité, dat wil voorkomen dat de stoet tot 22 uur duurt door te veel carnavalsgroepen. De communicatie tussen Feestcomité en Charterelle verloopt moeizaam, om het eufemistisch uit te drukken.

Voor zij die er niet zo in thuis zijn: de carnavalsstoet van Aalst bestaat uit vaste ingeschreven groepen en losse carnavalsgroepen. De eerste categorie bouwt grote wagens, telt veel leden en is met een 70-tal, de tweede categorie werkt met kleinere karren, telt doorgaans weinig leden per groep. Er zijn bijna 190 losse groepen. De enige vertegenwoordigers die die losse groepen hebben, Jan Louies en Jacquy De Pauw en de andere bestuursleden van het Charterelle, sturen nu hun kat naar het carnavalscongres in De Werf. Je zou kunnen zeggen dat de helft van de stoet dus niet zal vertegenwoordigd zijn op het carnavalscongres.

“Onzin”

“Wij snappen gewoon niet wat de bedoeling is van zo’n carnavalscongres”, zegt Jacquy De Pauw van het Charterelle. “Wat wordt daar besproken? Wie spreekt er? Wat wordt er beslist? Of wordt er niks beslist? Alles verloopt in de grootste geheimzinnigheid. Ik vind het goed dat men de mening vraagt van de carnavalisten, maar dit is niet de goeie manier. Of krijgen we allemaal 50 vragen voorgeschoteld en krijgen we een uur tijd om ze te beantwoorden? Dit is gewoon een onzinnige manier van werken”, zegt hij.

“Zo heeft de stad bijvoorbeeld ook de Prinsencaemere uitgenodigd. Waarom? Die mensen hebben niks met carnaval te maken. Die vertegenwoordigen niemand behalve zichzelf”, zegt De Pauw. “Het zou veel beter zijn dat er een stuurgroep wordt opgericht met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. In die groep zit dan iemand van de vaste en de losse groepen, de stad, de politie en het Feestcomité. Dan kan je beslissingen nemen, dat zou veel werkbaarder zijn”, zegt hij.

De voorzitter van het Feestcomité, Dirk Verleysen, wou niet reageren.