Hasse (11) mag geen bezoek ontvangen in OLV-ziekenhuis, haar familie zwaait vanop straat: “Mijn nichtjes maakten zelfs een spandoek: ‘Hou vol, we love you’” Rutger Lievens

06 april 2020

14u27 0 Aalst Hasse Baeyens (11) is donderdag opgenomen in het OLV-ziekenhuis in Aalst met een gesprongen appendix, en sindsdien verblijft ze in het ziekenhuis. Door het coronavirus mag alleen haar mama op bezoek bij haar. “Dat is hard voor een kind van 11. Gelukkig komen familieleden zwaaien vanop straat en maakten de nichtjes een spandoek voor haar” zegt mama Elke Van Neck.

Door het coronavirus is bezoek niet toegestaan in de ziekenhuizen. Een belangrijke maatregel, maar niet altijd makkelijk voor jong en oud. “Ik blijf dag en nacht bij haar”, zegt haar mama Elke Van Neck. “Wij moeten continu op de kleine kamer blijven, mogen niet op de gang wandelen en er mag niemand op bezoek komen. Voor een kind van 11 — of voor gelijk welk kind — is dit hard.”

Gelukkig zijn de familieleden van Hasse creatief. “Onze familie is inventief. Er zijn al familieleden naar ons komen zwaaien. Wij zitten op de zesde verdieping, de familie staat beneden op straat. De nichtjes maakten zelfs een spandoek: ‘Hasse, hou vol. We love you’. Die kleine bezoekjes doen zoveel deugd”, zegt Elke.