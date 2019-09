Handelaren Zoutstraten geven ballonvaart weg Rutger Lievens

22 september 2019

09u03 1 Aalst De handelaren van de Zoutstraten in Aalst hebben een ballonvaart weggegeven. De winnaar van de ballonnenwedstrijd in de winkelstraat is bekend en het is Myriam Roelandt die met de prijs naar huis gaat.

“Met de ballonnen in de Lange en Korte Zoutstraat wilden we onze winkelstraten wat meer kleur geven”, vertelt Filip Bonny, van de vereniging van handelaren. De winkeliers startten met een wedstrijd waarbij gevraagd werd een beeld door te sturen die verwees naar een luchtballon. Myriam Roelandt stuurde een foto van de ballonvaart die ze maakte in Turkije en werd verkozen tot winnaar. Zij zit binnenkort weer in een ballon, want de eerste prijs was een ballonvaart.