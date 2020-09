Handelaren Zoutstraten belonen trouwe klant Hilde met elektrische fiets Rutger Lievens

04 september 2020

11u27 8 Aalst Hilde Van Durpe heeft de elektrische fiets gewonnen, geschonken door de handelaren van de Lange en Korte Zoutstraat in Aalst. Zij ging deze zomer regelmatig shoppen in deze winkelstraten en dat wordt beloond.

Deze zomer kon je een elektrische fiets winnen als je regelmatig ging shoppen in de Lange of Korte Zoutstraat in Aalst. De prijs, een fiets van Veeloo op de hoek van de Korte Zoutstraat en de Louis D’Haeseleerstraat, is 2.499 euro waard. “En die zal ik zeker gebruiken. “Ik woon in het stadscentrum, dus met de fiets kun je snel overal naartoe. Ik was net van plan een elektrische fiets aan te passen en het was onlangs mijn verjaardag, dus ik ben erg blij met dit mooie cadeau”, zegt Hilde.