Handelaren zetten met ‘Erembodegem Dendert’ hun dorp op de kaart Rutger Lievens

03 februari 2020

13u51 0 Aalst De Erembodegemse zelfstandigen van Dekenij Dorp hebben ‘Erembodegem Dendert’ opgericht. “Erembodegem Dendert! gaat voor een breed gedragen beweging die op een professionele manier ons dorpsleven zuurstof blijft geven en op de kaart zet”, zeggen ze.

In Erembodegem organiseren zelfstandigen tal van activiteiten en brengen ze leven in de brouwerij. “Kindercarnaval, onze Topdag, de jaarlijkse Kermis met avondmarkt, … Het zijn maar enkele van de activiteiten die Dekenij Dorp de voorbije decennia met succes organiseerde. Lokale handelaren die hier samen met enkele geëngageerde dorpsbewoners hun schouders onder zetten. Dit willen we niet verloren laten gaan”, zegt voorzitter Els Neukermans.

“In 2020 duwen we onze ambities nog hoger. Erembodegem Dendert! gaat voor een breed gedragen beweging die op een professionele manier ons dorpsleven zuurstof blijft geven en op de kaart zet”, zegt Els van De Tafel van Elise. Zij is voorzitster van de vereniging. Gunther De Wetter van L’Histoire D’Eau is penningmeester, Cynrik De Decker van uitgeverij Flying Pencil is secretaris en Gert Cardon van de gelijknamige klinkerwerken is ondervoorzitter. Peter Cooman van café De Plesj doet de praktische ondersteuning en Alex Vanouche van café @Fundum is de contactpersoon voor feestelijkheden.

“Iedere Erembodegemse zelfstandige is welkom bij Erembodegem Dendert! De leden hebben inspraak in de organisatie, deze vinden plaatsen in één van onze plezierige etablissementen”, zegt de vereniging.

​Lidmaatschap kost 80 euro. In ruil daarvoor krijg je een plaats op de nieuwe website. www.erembodegemdendert.be.