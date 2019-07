Handelaren Erembodegem-centrum ongerust: “Dorp zaterdag verkeersvrij door triatlon, en dat zonder overleg” Rutger Lievens

11 juli 2019

15u22 12 Aalst Een deel van Erembodegem is zaterdag verkeersvrij voor de eerste triatlon (met zwemproef door de Dender) en daar zijn de lokale dekenijen niet onverdeeld gelukkig mee. “Wij zijn niet geraadpleegd”, stellen dekenij Hogeweg en dekenij Dorp. “Misschien was zondag een betere optie geweest.”

Gert Cardon en Steven Van Vaerenbergh van dekenij Dorp en dekenij Hogeweg stuurden een persbericht uit waarin ze reageren op de organisatie van de triatlon door hun dorp komende zaterdag. Gert Cardon is voorzitter van de lokale partij Lijst A, maar stelt dat dit geen politieke mening is.

Dorp zes uur verkeersvrij

“Als dekenijen van Erembodegem betreuren we het ten zeerste dat we niet geraadpleegd werden door de organisatoren. Als je een dorpscentrum als Erembodegem op een zaterdag volledig verkeersvrij maakt en grotendeels afsluit gedurende zes uur is het toch de normaalste zaak dat er vanuit de stad of vanuit de organisatie enig overleg gepleegd wordt met de betrokken handelaars”, zeggen de dekenijen.

Het klopt niet dat de handelaars dit moesten vernemen via sociale media, want ze werden persoonlijk op de hoogte gesteld. Sommige handelaars werden zelfs mee betrokken in onze organisatie en hebben hier zelfs een centje aan kunnen verdienen Mede-organisator Tom Dumont

“Helaas moesten we dit vernemen via de sociale media en pers. Uiteraard zijn we niet tegen een dergelijk sportief evenement, maar misschien had zondag een betere optie geweest. Indien we betrokken zouden geweest zijn, hadden we ook inspraak kunnen hebben in bijvoorbeeld het te volgen fietsparcours. Nogmaals, we juichen het toe dat mensen initiatief nemen om iets te organiseren in ons dorp, maar in de toekomst zou een iets constructievere houding van de organisatie zeer wenselijk zijn”, zeggen Gert en Steven.

Wel degelijk overleg

Tom Dumont, mede-organisator Short Distance Triatlon Aalst, zegt dat er wel degelijk heel veel inspanningen zijn geleverd om de handelaren te betrekken bij het event. “Reeds eind maart, begin april werden er telefonische contacten gelegd en gemaild naar de beide dekenijen, met name de voorzitters van deze organisaties. Het klopt dus zeker niet dat de handelaars dit moesten vernemen via sociale media, want ze werden persoonlijk op de hoogte gesteld”, zegt Dumont. “Sommige handelaars werden zelfs mee betrokken in onze organisatie en hebben hier zelfs een centje aan kunnen verdienen.”

Volgend jaar op zondag

“Ook kan ik bevestigen dat het centrum niet volledig wordt afgesloten, we hebben zelfs een circulatie rond de dorpskern voorzien om op die manier de dorpskern zo mobiel mogelijk te houden”, zegt de organisator. “De organisatie heeft heel wat inspanningen gedaan om iedereen - bewoners en handelaars - bij dit initiatief te betrekken en te informeren, en dit al maanden op voorhand. Het persbericht van de dekenij drukt dus een terechte bezorgdheid uit, maar als organisatie denken wij al heel wat inspanningen gedaan te hebben en die in de toekomst in samenspraak met hen alleen nog te optimaliseren.”

“Reeds vorige maand werd beslist om de triatlon volgend jaar op een zondag te organiseren”, zegt Tom Dumont. “De organisatie ziet de samenwerking met de plaatselijke handelaars en horeca hoopvol tegemoet om Erembodegem én de Dender verder in een positief daglicht te stellen als een gemeente vol leven en activiteit.”