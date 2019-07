Handelaars tevreden over soldenperiode ondanks paar dagen met extreme hitte Rutger Lievens

30 juli 2019

15u09 8 Aalst De solden waren voor de handelaars in Aalst een opsteker. Vorige week was het een paar dagen kalmer door de extreem hoge temperaturen, maar in de rest van de koopjesperiode werd er goed verkocht. Dat zegt Unizo Aalst.

De koopjesperiode is bijna achter de rug en de handelaren in Aalst blikken tevreden terug. De extreem hoge temperaturen hadden wel een invloed op het shopgedrag van de mensen. “De hitte heeft ons eigenlijk niet echt parten gespeeld. Je zag dat de mensen het middaguur vermeden om te winkelen en dat er meer tussen 11 en 13 uur en tussen 17 en 18 uur werd gewinkeld”, is te horen bij kledingzaak Sekk in de Molenstraat. Ook in enkele kledingzaken in de Kattestraat zijn vooral positieve geluiden te horen. “Toen het 40°C was, dan was de winkelstraat leeg en deden sommige winkels dicht. Maar in het algemeen mogen we terugblikken op een goeie soldenperiode en hopelijk nog een mooie afsluiter met veel volk.”

-40%

Freek Van Neck, voorzitter van Unizo in Aalst, zegt dat Aalst de algemene trend volgt. “Het was overal een vrij goeie koopjesperiode. Modehandelaars kijken met een positief gevoel terug naar de voorbije soldenperiode en zijn tevreden over het resultaat. Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO hielden een enquête bij 200 modehandelaars in Vlaanderen en noteren een positief eindresultaat van plus 2%”, zegt hij.

“Op de twee warmste dagen, waar het kwik op sommige plaatsen boven de 40 graden steeg, zag Mode Unie een forse daling in de verkoop. Algemeen genomen was er een daling in de verkoop van -40% op deze dagen”, zegt Van Neck. “Heel wat modezaken pasten hun openingsuren dan ook aan op deze dagen of sloten de winkel. Tijdens de volledige warme periode zetten modehandelaars in op het verkoelen van hun klanten: gratis frisse dranken, airco, een ijsje: de klant ondervond in de winkels niet veel last van de hittegolf.”