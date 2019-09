Handelaar Esplanadeplein verzamelt 270 bezwaren tegen heraanleg: “Eigenlijk is dit nu al een park” Gemeenteraad zet het licht op groen voor ondergrondse parking en Esplanadepark Rutger Lievens

18 september 2019

10u02 7 Aalst De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van het Esplanadeplein, met een ondergrondse parking en een bovengrond park. Dat wil niet zeggen dat Bernadette Hélin van handelszaak Bloemenweelde haar strijd tegen de heraanleg staakt. “Dit is al een park”, zegt de vrouw die al 270 handtekeningen verzamelde.

De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven voor de heraanleg van het Esplanadeplein. Bovengronds komt er een park met speelzone voor kinderen, wat 1,3 miljoen euro zal kosten. De stad gaat nu op zoek naar een private partner die voor ongeveer 6 miljoen euro (met privaat geld te betalen) de ondergrondse parking zal aanleggen en uitbaten. Er komen tussen de 100 en 200 parkeerplaatsen en ook fietsen zullen zich kunnen parkeren onder het Esplanadepark.

270 bezwaren

In de gemeenteraad herhaalde Lander Wantens van Groen zijn pleidooi om geen ondergrondse parking aan te leggen. “Halveer het aantal parkeerplaatsen en leg een mooi park aan, maar haal niet nog meer verkeer naar onze binnenstad”, zei hij. Sp.a’er Sam Van De Putte vond het vreemd dat zo’n groot project wordt goedgekeurd, zonder geweten is hoe het circulatieplan er zal uitzien.

De grootste vijand van dat nieuwe plein had echter geen spreekrecht in de gemeenteraad en zat in het publiek. Bernadette Hélin van bloemenzaak Bloemenweelde heeft het liefst dat alles blijft zoals het is en deelde pamfletten uit in de zaal.

“Er werden reeds 270 bezwaarschriften ingediend en het is duidelijk dat het stadsbestuur, en in het bijzonder schepen De Gucht, de commentaren nog niet gelezen heeft die de bewoners van het plein en omgeving geschreven hebben”, zegt zij. “Het wordt tijd dat hij eens doet, dan zal hij misschien weten en beseffen wat er hier bij de bewoners leeft over de stupide plannen voor een ondergrondse parking. Wat schepen De Gucht uitkraamde op de gemeenteraad houdt geen steek en strookt niet met wat de overgrote meerderheid van de mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn ervan vinden”, zegt ze. De voorbije weken was wel al duidelijk dat er naast de 270 mensen die bezwaar aantekenden ook een groep buurtbewoners is die genuanceerder staat tegenover de heraanleg.

“Het is nu al een park”

“Op papier en van achter het bureau lijkt het misschien wel mooi, maar de realiteit is totaal anders. Dat het plein een opfrisbeurt nodig heeft, daar zijn we het allemaal mee eens. Maar de parking moet bovengronds blijven, zowel voor de bewoners als voor de handelaars. Zeker de bomen moeten blijven, want eigenlijk is dit nu al een park. Maar er kan ook een mooie parking van gemaakt worden, met behoud van de ongeveer 80 plaatsen. Ik ben het niet eens met Groen dat de parking moet gehalveerd worden”, zegt ze.

“Ik hoop dat ik eens op een commissievergadering zou uitgenodigd worden waar ik wel iets kan of mag zeggen. Ik hoop ook dat ik eens antwoord zal krijgen op mijn vele mails die ik al verstuurde naar het stadsbestuur, maar steeds bots je op een muur”, aldus de handelaar.

“Geen mooi groen plein”

En wat had schepen Jean-Jacques De Gucht precies gezegd dat haar zo kwaad maakte? “Er zijn er die zeggen dat het Esplanadeplein een mooi groen plein is. Ik kan mij daarin vergissen, maar dat is toch dat plein tussen Zeshoek en Kattestraat?”, zei hij ironisch. “Ik kan mij daarin vergissen, maar dat is geen mooi groen plein. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke inschatting, maar ik vind dat bezoekers een verkeerd beeld krijgen van onze stad als ze dat plein zien. Wij willen naar een systeem dat onze binnenstad bereikbaar blijft. Mensen die willen winkelen in de heraangelegde Kattestraat of die in de daaromliggende straten hun bloemen of kaas kopen, voor hen leggen we die parking. Dit combineren we met bovengronds kortparkeren. Er komen ook parkeerplaatsen in de ondergrondse parking voor buurtbewoners die in het centrum wonen.”