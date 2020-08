Hand- en voetkoeling voor patiënten van de OLV-borstkliniek Rutger Lievens

20 augustus 2020

14u05 0 Aalst VZW OIGO en OLV Borstkliniek investeren in kwalitatieve oncologische zorg met aankoop van een toestel voor hand- en voetkoeling.

Door toediening van chemotherapie worden niet enkel kankercellen geremd, ook gezonde cellen ondervinden hierdoor schade. Deze schade kan invaliderend zijn en is soms blijvend. Bij 20% van de patiënten met chemotherapie, met name docetaxel en paclitaxel, treedt er perifere neuropathie op (tintelingen, branderig gevoel, slapend gevoel in de handen en voeten). Daarnaast tast het gebruik van deze producten ook de nagels aan met nagelverandering en-toxiciteit tot gevolg.

Chemo

Deze twee nevenwerkingen beïnvloeden sterk de levenskwaliteit en zorgen voor belemmeringen in het dagelijks functioneren. “Chemotherapie op basis van taxusderivaten, veroorzaakt vaak vervelende nevenwerkingen voor onze oncologische patiënten. Het kan aanleiding geven tot tintelingen of voosheid ter hoogte van de vingers of tenen, of tot nagelafwijkingen”, zegt dokter Greet Huygh, diensthoofd Medische oncologie OLV-ziekenhuis.

“Om haarverlies bij chemotherapie te beperken, is het gebruik van hoofdhuidkoeling inmiddels goed ingeburgerd. Hetzelfde principe van koeling blijkt efficiënt te zijn in het inperken van neuropathie en nagelafwijkingen. Tot voor kort gebruikten we ijshandschoenen die een diepgevroren gel bevatten. Door de lage temperatuur bij aanvang van de therapie worden ze vaak door patiënten als onaangenaam ervaren en kunnen zelfs sporadisch vrieswonden veroorzaken. Met de nieuwe Hilotherm®-toestellen wordt een constante temperatuur van 10 °C gegarandeerd gedurende de hele periode van 15 minuten vóór start van de chemotherapie tot 15 minuten erna. Dat is niet enkel efficiënter, maar ook comfortabeler voor onze patiënten”, zegt ze.

Eerste Belgische ziekenhuis

“De betrokken artsen van OLV-borstkliniek hebben daarom beslist om samen met VZW OIGO te investeren in de aankoop van een Hilotherm®-toestel. Wij mogen toch met enige trots zeggen dat we het eerste Belgische ziekenhuis zijn dat dit toestel heeft aangekocht”, zegt dokter Heidi Roelstraete, medisch coördinator OLV-borstkliniek. “Bij onze beslissing stelden wij het belang en comfort van onze patiënten voorop. Met dit toestel kunnen we nu dagelijks 4 patiënten deze koeltherapie op een comfortabele manier aanbieden. Dit wordt als een enorme meerwaarde ervaren door onze patiënten.”

“In de dagelijkse praktijk worden we geconfronteerd met de nadelige gevolgen van chemotherapie. Om het comfort van de patiënten te verbeteren zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om de handen en de voeten te koelen. Bij dit toestel is het mogelijk een constante temperatuur te behouden wat veel aangenamer is voor de patiënt”, zeggen Sarah Palsterman, verpleegkundig specialist borstkliniek en Martine Van Alboom, hoofdverpleegkundige oncologisch dagziekenhuis.