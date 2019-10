Halloweentocht in Nieuwerkerken met afterparty en Halloweenmarkt Rutger Lievens

23 oktober 2019

14u23 5 Aalst Vorig jaar kwamen er maar liefst 3.400 griezelfans naar de Halloweentocht in Nieuwerkerken. Op 31 oktober is het weer zover: trek jouw engste kostuum aan en kom naar Nieuwerkerken.

Vertrekken doe je in de Schoolstraat tussen 18 en 22 uur. Koop vooraf je tickets aan voorverkooptarief voor 5 euro. De dag zelf zijn er ook nog tickets beschikbaar voor 7 euro. Hiervoor krijgen jullie een supertocht en enkele gratis consumpties in return. “De tocht is voor iedereen. Het eerste uur passen we het schrikniveau aan voor de allerkleinsten, daarna griezelen we erop los. Daarnaast is er ook een aangepaste route voor kinderkoetsen en rolstoelgebruikers voorzien”, zeggen de organisatoren. “Achteraf trakteren we iedereen nog op een heuse Halloweenparty. Wie het kalmer aan wil doen kan genieten van een hapje en een drankje op ons Halloweenmarktje.”

“De Halloweentocht is ondertussen een vaste waarde geworden in Nieuwerkerken en omstreken. Jaar na jaar proberen we de kwaliteit van de tocht te verbeteren door in te zetten op spectaculaire actjes, griezelige schrikpunten en knappe decors”, aldus de organisatoren. “En dit harde werk loont, want vorig jaar mochten we zo’n 3.400 bezoekers verwelkomen. Dit kan enkel mogelijk gemaakt worden door de tientallen vrijwilligers waar we steeds op kunnen rekenen.”