Halloween: griezelfans trotseren het donkere stadspark Rutger Lievens

27 oktober 2019

15u42 0 Aalst Halloween komt dichterbij en trekken Aalstenaars hun griezeligste kostuum aan. In het stadspark lokte zaterdagavond de Halloweentocht van AKV De Toerenbiejoekes opnieuw heel wat Halloween-fans.

Voor een keer mocht je het donkere stadspark van Aalst betreden na sluitingstijd. Ouders en kinderen met Halloween-kostuums aan - de ene al enger dan de andere - gingen naar het park om eens lekker te griezelen. Als een Aalstenaar zich maar kan verkleden. “Het is de derde keer dat we dit doen met de kinderen”, zegt Ann Willems. “Het is altijd heel leuk en mooi gedaan van De Toerenbiejoekes. Het is al van met carnaval geleden dat we ons nog eens mochten verkleden. Daarom ziet een Aalstenaar Halloween graag, het is een kans om na lange tijd nog eens een kostuum en een pruik aan te trekken”, zegt ze.

