Half jaar te laat , maar grote dag is dan toch aangebroken voor communicantjes: “Geen feest, maar cadeaus zijn er wel” Rutger Lievens

11 oktober 2020

14u00 17 Aalst Leerlingen uit het tweede leerjaar van DvM Basis in Aalst hebben zondagochtend hun eerste communie gedaan in de Sint-Martinuskerk. Normaal gezien hadden de kinderen hun communie in mei al achter de rug, maar door corona lukte dat natuurlijk niet. Er waren 22 communicanten en per communicant mochten er 7 mensen mee in de kerk.

“We zijn blij dat we het toch nog kunnen laten doorgaan”, zegt Jeroen Van Der Heyden, directeur van DvM Basis. “De ouders vroegen ernaar.” Voor deken Marc Verwaeren zijn het drukke tijden. “Vandaag zijn er 22 communicanten, vorige week waren er 10, volgende week zijn er 10, de Jezuïeten hebben gisteren een viering gehad met een 20-tal communicanten. In de parochie Sint-Antonius is er volgende week een communieviering met een 40-tal communicanten. Normaal is dat allemaal in één weekend en doen verschillende scholen dit samen in één viering. Vandaag mogen er 200 mensen binnen in de kerk. De stoelen staan ver genoeg uit elkaar, er staan twee dispensers met ontsmettingsalcohol klaar. Nu de cijfers van het aantal besmettingen weer de hoogte in gaan, en er wellicht verstrengingen zitten aan te komen, ben ik blij dat we dit nog achter de rug zullen hebben.”

Geen megagroot feest



De mama en papa van Otis (7) zijn blij dat de communie kan doorgaan. Een feest organiseren ze niet, om begrijpbare redenen. Otis wordt wel extra in de watten gelegd. “We zijn samen naar de bioscoop geweest, we stellen het feest uit tot deze zomer en hopen dat het in juni of zo wel kan doorgaan. Geen feest dus vandaag en dat is wel raar, maar Otis vindt dat minder erg dan wij. Zijn cadeaus heeft hij al gehad. Nu er geen feest is, keek hij wel uit naar dit moment in de kerk”, zeggen Lies Daghuyt en Bram De Greef, de ouders van Otis.

Ook de familie van Ruben (7) zat in de zaal. “Ons feest zal volgens de coronaregels verlopen. Wij gaan met onze familie naar het restaurant naast de deur. Onze groep bestaat uit 14 mensen en wordt verdeeld over twee tafels van 7. Normaal zouden we een feest organiseren bij ons thuis, met wat meer volk, maar dat kan nu niet natuurlijk”, zegt Ivan De Boom. “Ik ben blij dat het doorgaat, vooral voor Ruben zelf. Sinds carnaval was zijn communie - en zijn cadeau - hetgene waar hij naar uitkeek. Ik ben vooral blij dat het een aparte viering is en niet tijdens een eucharistieviering", zegt Ivan.

De kinderen kregen een gepersonaliseerd zakje met feestartikelen mee, om thuis in hun bubbel te kunnen feesten.