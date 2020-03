H&M-medewerker Alin (21) aan de slag als vrijwilliger in het ASZ Rutger Lievens

22 maart 2020

08u43 24 Aalst Aalstenaars bieden zich aan bij de ziekenhuizen om er te werken als vrijwilliger tijdens de coronavirus-crisis. Een van hen is Alin Van Der Meer (21) die normaal gezien in de Aalsterse H&M werkt.

De H&M in Aalst is dicht tot zeker 3 april, maar dat betekent niet dat H&M-medewerker Alin bij de pakken blijft zitten. “Van zodra de winkel dicht ging, heb ik meteen het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis gebeld. Ik heb gevraagd of ik kon helpen, want ik heb heel veel respect voor de medewerkers. Dus ik ging graag als vrijwilliger aan de slag. De dag nadien mocht ik op gesprek en ondertussen ben ik al vijf dagen aan de slag”, zegt hij.

Hij ziet de gevolgen van het coronavirus van dichtbij. “Ik zie van alles en het is geen leuke situatie. Er zijn veel verdrietige mensen. Ik sta aan het onthaal om mensen te helpen met vragen, om kledij en andere spullen weg te zetten die mensen komen brengen voor patiënten. Ik help mensen hun handen ontsmetten, koorts meten of geef hen een mondmasker”, zegt hij.

Als de crisis voorbij is, blijft Alin vrijwilliger in het ziekenhuis. “Ik ben een ervaring rijker en heb supermensen leren kennen. Als dit voorbij is blijf ik me inzetten in het ziekenhuis”, zegt Alin.