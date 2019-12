Gunther startte al in mei met opbouw het Aalsters Kersthuisje: “Iedereen welkom in ons kerstdorp!” Rutger Lievens

08 december 2019

15u05 0 Aalst Eén huis in Aalst springt er al voor het negende jaar op rij met Kerst uit: aan geen enkele andere Aalsterse woning hangen 70.000 lichtjes, dansen de lichtjes op de muziek van Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake en nergens anders kan je binnen terecht voor een drankje in het kerstdorp. Gunther Van den Bremt (49) begon al in mei met de voorbereidingen, het resultaat kan je nog tot 5 januar zien in Horebekeveld 6.

2019 was nochtans met pech begonnen voor Gunther Van den Bremt en eventjes zag het er niet naar uit dat er nog een negende editie zou komen van Het Aalsters Kersthuisje. “Er was een zware storm waardoor er een pak schade was aan het materiaal. “Dankzij giften, de hulp van mijn goede vriend Hayco en van de firma Glansclean uit Aalst kon de tent en de kapotte lampjes hersteld worden”, zegt een tevreden Gunther, die er zeker van is dat er nu ook nog een tiende editie zal komen. “Ik moet mijn hele goeie vriend Hayco enorm bedanken. Die heeft hier elk weekend van zijn vrije tijd aan besteed. Zonder hem was het niet meer gelukt.”

In mei

In mei startte hij al de voorbereidingen van zijn Aalsters Kersthuisje. Wanneer andere Aalstenaars zaten te genieten van de zon op hun terras, was Gunther dus al aan het denken aan Kerstmis. Elk jaar bedenkt hij iets nieuws. “Dit jaar heb ik een kerstdorp gebouwd in de tuin en in huis. Vorig jaar stond er één boom in de kersttent achteraan het huis, nu staan er vier en een snoepjesboom. Mijn vrouw heeft dit jaar in totaal tien bomen mogen versieren”, zegt hij.

10 kerstbomen en tienduizenden lichtjes die dansen op de muziek. Ze verlichten de gevel van het huis, de boom voor het huis, de inkom van het kerstdorp en de kersttent. “Ik schat dat het er zo’n 70.000 zijn, maar heb ze eerlijk gezegd niet echt geteld. Sommigen maken er een wedstrijd van, voor mij primeert de kerstsfeer. Dit brengt mensen bij mekaar en daar gaat het om voor mij", zegt Gunther, die onder de indruk was van het aantal mensen dat aanwezig was bij de opening van Het Aalsters Kersthuisje. De kersttent was te klein bij de start.

Justin Timberlake

De kerstlichtjes aan de gevel van het huis dansen op muziek die te beluisteren is via de radiofrequentie 95.9 FM, zodat je van in de auto naar de muziek kan luisteren en de lichtjes kan bewonderen. Gunther kiest zelden traditionele kerstsongs, in het verleden bracht hij al eens een ode aan Avicii. Dit jaar kiest hij voor ‘Can’t Stop The Feeling’ van Justin Timberlake.

De lichtjes zijn elke dag te bezichtigen, maar je kan dus ook een bezoek brengen aan het kerstdorp en iets drinken in de kersttent. Tot en met 5 januari kan je er terecht voor wat unieke kerstmomenten tussen 17.30 en 22 uur. De tuin is gesloten op kerst- en nieuwjaarsavond.