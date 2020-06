Groter terras aan Vleesrestaurant De Frigo dankzij achterbuur: “Valt enorm in de smaak bij de klanten” Rutger Lievens

26 juni 2020

15u50 7 Aalst Wie recent in Vleesrestaurant De Frigo in Aalst is gaan eten, heeft het al gezien: het terras is serieus uitgebreid. Dankzij wat hulp van de achterbuur kan het restaurant zo verderwerken in coronatijden met hetzelfde aantal tafeltjes.

“’Is het wel rendabel om met een minder grote capaciteit open te gaan?’, is een vraag die veel horeca-uitbaters zich stellen”, zegt Matthias De Ridder van De Frigo in de Zwarte Zustersstraat? De anderhalve meter tussen de tafeltjes bezorgde De Ridder wel enige stress. “Ook voor Vleesrestaurant De Frigo in Aalst betekent dit een aanzienlijke beperking aangezien het restaurant slechts 4 meter breed is. Toen ik las dat we 1,5 meter tussen onze tafels moesten vrijlaten, zat ik dus wel even met de handen in het haar. Maar gelukkig heb ik goede buren. Dankzij mijn achterbuur kon ik een uitbreiding realiseren, waardoor we onze capaciteit op een veilige manier kunnen behouden. Het valt ook enorm in de smaak bij onze klanten. Vele mensen vragen expliciet om in dit gedeelte te kunnen eten. Het heeft uiteraard wel iets gekost”, zegt hij.

Het is een gezellige plek geworden in het midden van de stad. “Het heeft uiteraard wel iets gekost, maar we zijn vooral blij dat we onze klanten terug mogen ontvangen. En dankzij deze tijdelijke uitbreiding hebben we absoluut geen klagen. De reservaties lopen terug vlot binnen. De mensen appreciëren ook dat we de voorschriften perfect opvolgen.”