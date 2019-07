Grote Markt klaar voor gele trui Bernal en Tour-Belgen Rutger Lievens

28 juli 2019

19u07 6 Aalst De Grote Markt van Aalst is klaar om de renners van de Ronde van Frankrijk te ontvangen. De viptent staat er, het spandoek boven de finishlijn hangt. De organisator maakte ondertussen bekend dat hij erin slaagde om de gele trui naar Aalst te halen.

Criterium-organisator Johny Van den Borre moest er serieus wat geduld voor oefenen, maar kon dit weekend toch de deal met gele trui Bernal afronden. “De Colombiaan Egan Bernal, gele trui van 2019, komt naar Aalst. Hij rijdt samen met zijn ploeggenoot bij Ineos Jonathan Castroviejo het criterium van Aalst”, zegt hij. Ook een pak Tour-Belgen staat aan de start. Het na-Tourcriterium is na carnaval het grootste event in Aalst, met meer dan 50.000 bezoekers. De viptent en dranghekkens staan klaar, nu hopen dat het droog blijft morgen en dan krijgen we weer een topeditie van het na-Tourcriterium.