Grote Markt applaudisseert voor Ilse Uyttersprot: “Kippenvelmoment” Rutger Lievens

08 augustus 2020

20u54 46 Aalst De oproep om deze avond om 20 uur te applaudisseren voor de vermoorde politica Ilse Uyttersprot is goed opgevolgd. Op alle terrassen in het stadscentrum van Aalst weerklonk luid applaus.

De oproep was gisteren gelanceerd op Facebook. De initiatiefnemers verzamelden rond de rotonde op de Grote Markt en legden er haar foto neer. ‘Bedankt Ilse’ was de boodschap. Om 20 uur was het dan zover. het applaus begon op de Hopmarkt en ging als een golf over de Grote Markt. Het ene na het andere terras deed mee. “Ik had kippenvel. Het is hier zo warm, maar ik had kippenvel. Mensen kwamen spontaan van hun stoel om bij ons te komen staan. Het is mooi om te zien dat iedereen haar toch zo graag heeft gezien. Ik hoop dat er overal in de stad applaus was voor haar”, zegt Charlotte Roelandt, die het organiseerde.



