Grote kindershow bij carnavalszender Ajoin Music Rutger Lievens

09 februari 2020

14u18 6 Aalst De Aalsterse carnavalszender Ajoin Music organiseerde een kindernamiddag in de radiostudio: De Grote Ajoin Music Kindershow. Een verkleedfeestje voor de allerjongsten, met pannenkoeken en radio-interviews.

Kathleen Schevernels en Nathalie Van Neck waren de presentatrices van dienst, maar de hoofdrol van de radio-uitzending op zaterdagnamiddag was weggelegd voor jonge Aalstenaars. De kinderen kwamen verkleed naar de radiostudio van Ajoin Music, kregen er pannenkoeken en werden er ondergedompeld in carnavalsmuziek. Zelfs prins Yvan kwam eventjes langs en ook Ons3, de Aalsterse meidengroep, was van de partij. Ook Kathleen Amant van het Oilsjesterse kinderboek Fiejstveirken was er.“Dit is een leuke manier om de jongste Aalstenaars bij carnaval, carnavalsmuziek en onze carnavalsradio te betrekken", zeggen Kathleen en Nathalie.