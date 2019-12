Groen wil vrachtwagenverbod in woonstraten en schoolomgevingen aan begin en einde van schooldag Rutger Lievens

13 december 2019

15u18 4 Aalst Lander Wantens (Groen) zal op de gemeenteraad van januari pleiten voor een vrachtwagenverbod bij het begin en het einde van de schooluren. Woensdag stierf een kind op weg naar school bij een aanrijding met een vrachtwagen.

“Ik ben gewonnen voor het initiatief dat nu loopt in Borgerhout. Ik wil dat ook Aalst werk maakt van een vrachtwagenverbod bij het begin en het einde van de schooldag”, zegt Lander Wantens (Groen). “Een uitbreiding naar woonstraten, schoolomgevingen maar ook langs druk vervoersassen waarlangs kinderen te voet of per fiets naar school komen, is geen overbodige maatregel. Kinderen veilig naar school laten gaan, moet dé topprioriteit zijn.”