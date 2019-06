Groen wil deze zomer al herbruikbare bekers in Aalst Rutger Lievens

24 juni 2019

14u57 0 Aalst Groen wil dat Aalst deze zomer al gebruik maakt van herbruikbare bekers. Vanaf 2020 is dat verplicht bij festivals in heel het land. “Het zou een sterk signaal om tijdens de 11 juli-viering, het criterium en de Parkies gebruik te maken van herbruikbare bekers”, zegt Lander Wantens (Groen).

“Deze bekers zijn veel beter voor het milieu dan de klassieke wegwerpbeker en het bespaart de organisatoren een pak opkuiswerk. Te vaak zie je nu bij grote evenementen, ook in Aalst dat de grond bezaaid ligt met een tapijt van plastic bekertjes”, zegt Wantens (Groen).

Speciale Aalst-beker

In Aalst kunnen organisatoren van kleinere evenementen al gebruik maken van herbruikbare bekers. “Maar Groen wil dat dit uitgebreid wordt zodat ook de grotere evenementen niet langer wegwerpbekers gebruiken. Voor organisatoren is dit vaak een grote financiële kost. Extra ondersteuning van de stad, voor het gebruik van wasstraten, huur van grote hoeveelheid bekers kan de drempel voor herbruikbare bekers verlagen”, zegt hij.

“De stad kan originele bekers laten ontwerpen door de Aalstenaars en deze dan op al haar evenementen gebruiken”, zegt Groen-fractieleider Lander Wantens, die hierover ook een vraag zal stellen op de komende gemeenteraad.

Te weinig bekers

Katrien Beulens (CD&V), schepen van Milieu, is voorstander. “Vanuit de dienst Milieu en Natuur is het zeker een wens om het aanbod van herbruikbare bekers uit te breiden zodat ook grootschalige evenementen hiervan kunnen gebruik maken. Nu is het aantal aangekochte bekers te laag om grote evenementen te ‘bedienen’. Daar hangt echter een kostenplaatje aan vast. Daarom onderzoeken we momenteel verschillende pistes en volgen we dit zeker verder op”, zegt ze.