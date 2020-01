Groen vraagt op gemeenteraad de oprichting van een adviesraad mobiliteit Rutger Lievens

23 januari 2020

13u32 11 Aalst Groen zal op de volgende gemeenteraad het voorstel doen om een adviesraad mobiliteit op te richten. “Momenteel worden meerdere adviesraden zoals voor milieu, economie, ruimtelijke ordening en landbouw opgericht”, zegt Lander Wantens van Groen. “Gezien de mobiliteitsuitdagingen die Aalst heeft, is een adviesraad mobiliteit voor ons daarin een zeer welkome aanvulling”, zegt Wantens.

“We vragen de oprichting van een adviesraad mobiliteit met vertegenwoordigers van Voka, De Lijn, VONK, lokale handelaars, fietsersbond en Critical Mass. Maar waar ook scholen, jongeren, mobiliteitsdeskundigen als individuele burgers vanuit iedere deelgemeente vertegenwoordigd zijn”, aldus Groen-raadslid Lander Wantens.

“Bij de opmaak van het mobiliteitsplan tijdens de vorige legislatuur was er een participatief traject met tal van actoren, die tijdens meerdere overlegmomenten input gaven over hun visie op het nieuwe mobiliteitsplan. Dit was zeer waardevol, het geeft een inzicht over de verschillende bezorgdheden. Met Groen vragen we om dit traject te heropstarten en uit te breiden”, zegt hij.