Groen vraagt harde aanpak ‘patserplaag’: “Politie moet gericht controleren” Rutger Lievens

24 september 2020

14u35 2 Aalst Lander Wantens, gemeenteraadslid van oppositiepartij Groen in Aalst, vraagt aan het stadsbestuur een harde aanpak van straatracers. Hij stelt voor om ANPR-camera’s in te schakelen in de strijd tegen de straatracers.

Eerder deze week doken overal in de stad affiches op die spotten met straatracers. ‘Leeg hoofd, volle tank’, zo vindt de schrijver van de straataffiches. ‘98% van alle moeders van Aalsterse straatracers schamen zich over hun kind’, staat er te lezen op een van de affiches die onder meer op elektriciteitskasten in het stadscentrum zijn geplakt. Nog een andere: ‘84,9% van Dendermonde is ideaal terrein voor straatracen’. De verantwoordelijk uitgever van deze posters is eer.gisteren@gmail.com.

ANPR-camera’s

Op sociale media kwamen er heel wat reacties waaruit blijkt dat een deel van de bevolking de straatracers meer dan beu is. Lander Wantens van Groen wil er een vraag over stellen op de gemeenteraad en het probleem zo op de politieke agenda zetten. “Waarom doet de politie geen gerichte controles? De meeste straten waar de problemen zich voordoen zijn bij iedereen bekend. Je zou ook de ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning, nvdr.) kunnen inschakelen. Dit moet alleszins aangepakt worden, want de straatracers veroorzaken onveilige situaties en overlast.”

Kortrijk

In andere steden pakt men de ‘patserplaag’ wel aan. Zo steekt de stad Kortrijk een tandje bij, wat de aanpak van straatracers en loeiharde motoren betreft, die geluidsoverlast veroorzaken. Daar zijn veel klachten over. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) vraagt de politie om gerichter op te treden. De burgemeester wil verder tegen de zomer van 2021 een proefproject opstarten, door microfoons aan het al bestaande cameranetwerk te koppelen. Dat moet de identificatie van de voertuigen vlotter doen verlopen.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat hij naar een oplossing zoekt. “Het voorbeeld van Kortrijk is zeker interessant”, is te horen bij de burgemeester.