Groen vraagt extra gemeenteraad: "Het vertrouwen binnen dit stadsbestuur is weg, hoe kunnen zij over de toekomst van de Aalstenaars beslissen?"

04 november 2019

13u18 5 Aalst Oppositiepartij Groen roept op om zo snel mogelijk een extra gemeenteraad samen te roepen om de crisis binnen het stadsbestuur te bespreken. Oppositiepartij Groen roept op om zo snel mogelijk een extra gemeenteraad samen te roepen om de crisis binnen het stadsbestuur te bespreken. Het bestuur besliste vandaag om schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) al haar bevoegdheden af te pakken na de recente lekken in de pers over de meerjarenplanning.

Gemeenteraadslid Lander Wantens van Groen wil dat er zo snel mogelijk een extra gemeenteraad wordt samengeroepen. “Het kan niet dat een schepen zomaar haar bevoegdheden verliest zonder dat daar ook binnen de gemeenteraad een debat over gevoerd wordt. Wij willen een gemeenteraad met maar één agendapunt: de crisis binnen het stadsbestuur. Als een derde van de gemeenteraadsleden daarom vraagt, moet er een extra gemeenteraad worden samengeroepen”, zegt hij. “Het is duidelijk dat deze coalitie als los zand aan elkaar hangt. Als er zo weinig vertrouwen is binnen de ploeg, hoe kan je dan nog functioneren en beslissingen nemen over de meerjarenplanning? Dat zijn beslissingen die de komende vijf jaar een effect zullen hebben op het leven in Aalst.”

Wat doet CD&V?

Volgens gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a) is het afwachten hoe CD&V nu reageert. “Dit college maakt de stad en zichzelf kapot en richt nu ook een ravage aan binnen de eigen bestuursmeerderheid. Hoe CD&V zich nu zal verhouden tot de beslissing van het schepencollege is de grote vraag. Al denk ik niet dat ze het lef zullen hebben om de coalitie te verlaten. Daar is veel moed voor nodig. Uiteindelijk zullen ze dus wel voor de postjes kiezen”, denkt hij.

