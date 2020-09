Groen vraagt aandacht voor veilige fietspaden: “Vooral in het stadscentrum is het levensgevaarlijk” Rutger Lievens

20 september 2020

11u29 2 Aalst Groen Aalst schilderde deze zondagochtend met krijt fietsen op de straat om aandacht te vragen voor veilige fietspaden. “Vandaag is het normaal autoloze zondag, waarbij de fietser en actieve weggebruiker centraal staat. Met deze actie willen we de aandacht vestigen dat er in Aalst nog veel onveilige situaties zijn voor fietsers,” aldus Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens.

“Buiten het centrum van Aalst heb je met de Leirekensroute, het Notelaarspad, het Jaagpad langs de Dender enkele goede fietspaden, maar eens in het centrum verdwijnen die en krijg je vaak levensgevaarlijke situaties voor de fietser”, vindt de partij. “Zo zijn de Leo Gheeraerdtslaan en de Tragel zeer onveilig voor fietsers door het ontbreken van fietspaden en het drukke verkeer dat daar dagelijks passeert. Met Groen vragen we dat de doortrekking van het jaagpad in het centrum als prioritair wordt behandeld.”

“Door de coronacrisis is het fietsgebruik enorm toegenomen, maar infrastructurele ingrepen blijven achterwege. Deze week nog waren er terecht meerdere oproepen dat de overheid moet ingrijpen om de verkeerssituatie voor actieve weggebruikers te verbeteren. Het fietsveilig maken van onze stad moet dé prioriteit zijn van deze legislatuur”, aldus Groen.

Tot slot betreurt Groen dat er dit jaar geen autoloze zondag zal plaatsvinden in Aalst. “We begrijpen dat er door de corona crisis van een normale autoloze zondag geen sprake is. Maar je ziet dat tal van andere steden en gemeenten wel een alternatief voorzien dat corona proof is”, zegt Groen. Dit had ook in Aalst gekund meent de partij. “Autoloze zondag is de ideale gelegenheid om aandacht te vragen voor de fietsers en voetgangers.”