Groen niet blij met militaire oefening in De Pupillen: “Het centrum van Aalst is geen plek om oorlogssituaties na te bootsen” Rutger Lievens

08 september 2020

13u29 1 Aalst Het stadsbestuur van Aalst zet het licht op groen voor een militaire oefening in De Pupillen in het voorjaar van 2021. De Gemotoriseerde Brigade van Leopoldsburg organiseert in 2021 samen met de Provinciecommando’s een oefening genaamd Celtic Uprise. Oppositiepartij Groen vindt het niet kunnen dat de stad Aalst een militaire oefening wil laten plaatsvinden op De Pupillen-site.

“Celtic Uprise zal plaatsvinden in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en staat in het teken van internationale samenwerking met de Franse Defensie. Het scenario van de oefening zal grotendeels vergelijkbaar zijn met de huidige vredesmissies in Afrika. De deelnemende eenheden zullen gestationeerd zijn in Kamp Lombardsijde van waaruit zij diverse opdrachten zullen uitvoeren in het kader van vredesondersteunende operaties”, zo staat te lezen in collegeverslagen. In totaal zullen een 400-tal militairen en burgers deelnemen tussen 26 april en 7 mei 2021.

Vluchtelingen

“Aangezien het aantal militaire terreinen in beide provincies beperkt is, is Defensie op zoek naar terreinen en gebouwen zoals verlaten loodsen, industrieterreinen, oude nutsgebouwen, braakliggende percelen, enz. Het doel van deze locaties is het simuleren van belangrijke sites zoals dorpen, opslagplaatsen (voor smokkelwaar of wapens), huis van het dorpshoofd, opvangplaatsen voor vluchtelingen ... Kortom alles wat de oefening zo realistisch als mogelijk kan maken”, zo staat letterlijk in het collegeverslag van 31 augustus.

Het is nog niet duidelijk wat er zich precies zal afspelen in De Pupillen tijdens deze oefening, maar Groen vindt het geen goed idee. “Oppositiepartij Groen is niet te spreken dat Aalst een militaire oefening wil laten doorgaan op De Pupillen-site. 400 militairen die een oorlogssituatie nabootsen, dit hoort niet thuis in het hart van een centrumstad. De site is vastgesteld als bouwkundig erfgoed, heeft historisch een zeer grote waarde en door de centrale ligging in het hart van Aalst ongeschikt voor een internationale militaire oefening”, zegt Lander Wantens (Groen).

Hinder voor shoppende mensen

“Dit zal ook grote hinder veroorzaken voor de shoppers en handelaars in de stad, om de schoolgaande jeugd niet te vergeten als deze oefening een week kan duren. Het centrum van Aalst is geen plek om oorlogssituaties na te bootsen. De vraag van Defensie betreft grote verlaten terreinen en een mogelijkheid tot het schade toebrengen aan gebouwen. Dat de stad hiervoor de pupillensite naar voor schuift is onbegrijpelijk”, zegt Wantens. “In de plek van oorlogje te organiseren in het centrum, zouden de meerderheidspartijen beter beleid voeren. Het wegwerken van het tekort aan sociale huurwoningen, de toegenomen armoede en sociale ongelijkheid, het mobiliteitsplan dat uitblijft, het toegenomen probleem van het sluikstorten.”