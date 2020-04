Groen licht voor ‘zorghotel’ in Ibis: “Vanaf dinsdag kunnen we de eerste patiënten opvangen” Rutger Lievens

12 april 2020

10u34 4 Aalst De Vlaamse regering geeft groen licht voor het ‘schakelzorgcentrum’ in het Ibis Hotel in Aalst. Het hotel wordt tijdelijk ingericht als een zorghotel, waar patiënten na Intensieve Zorgen kunnen recupereren.

“Dit is een nieuwe en heel juiste stap in de goede richting", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst. “We hebben er hard moeten voor vechten. Maar: ‘we did it’. Er ontbrak al een paar dagen een handtekening, maar die is dus nu gezet. De laatste bureaucratische hindernis is genomen. Wij zijn klaar. Vanaf dinsdagmorgen - onmiddellijk na het Paasweekend - kunnen wij er patiënten opvangen. Urgentiearts Lieven Vergote van het ASZ vatte het werk van de Veiligheidscel eerder als volgt samen: ‘Wij hadden het denkwerk al gedaan voor het Federale en Vlaamse noodplan werd afgekondigd.’ Volledig akkoord. Ik deel deze felicitaties graag met elkeen die dit huzarenstukje mogelijk maakte en bied aan alle participerende gemeenten heel graag de gastvrijheid aan van Aalst als de zorgstad van Vlaanderen.”

