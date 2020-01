Groen: “Beloofde verbod op zwaar vervoer bij start en einde school toch niet op agenda. Economie haalt het van verkeersveiligheid” Rutger Lievens

20 januari 2020

15u56 16 Aalst Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens zegt dat het verbod op het zwaar vervoer in de scholenspits niet op de agenda van de gemeenteraad van Aalst van januari staat. Nochtans was dat door het stadsbestuur beloofd na het tragische dodelijke ongeval van de 11-jarige Celio op de vrachtwagenparking van Tereos.

“Groen is niet te spreken omdat het beloofde verbod op zwaar vervoer (+3,5t), met venstertijden tijdens de scholenspits niet op de gemeenteraadsagenda van januari staat, zoals meermaals beloofd door de schepen”, zegt Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens. “De schepen doet beloftes dat hij het zwaar verkeer in Aalst aan banden zou leggen ten voordele van de zwakke weggebruiker, maar komt deze niet na. De economische realiteit blijkt 1 maand na het ongeval de bovenhand gehaald te hebben op verkeersveiligheid”, aldus Wantens.

“Het bestuur doet niets”

Oppositiepartij Groen was eerder al vragende partij om de maatregel niet enkel binnen de R41, maar ook in de deelgemeenten in te voeren. “Want ook daar zijn veel kinderen die dagelijks naar school gaan en een verkeersveilige omgeving verdienen zo stelde de partij eerder”, zegt Groen. “Maar dat het verbod zoals aangekondigd er nu helemaal niet komt is hallucinant. De vele ouders, kinderen zijn vragende partij om onze stad en deelgemeenten verkeersveilig te maken, maar het bestuur doet gewoonweg niets. Het is duidelijk dat deze kibbelende meerderheid geen besef heeft van de nood om te investeren in een verkeersveilig Aalst.”

“Het aantal zwakke weggebruikers in het verkeer neemt toe, maar de infrastructuur is vaak ondermaats en levensgevaarlijk. De schepen werkt nu al een jaar aan een nieuw circulatieplan, maar niemand weet wat daar eigenlijk in staat. Al van in oktober vragen we met Groen toelichting op de commissie, maar dit wordt steeds uitgesteld. Ook is het vorige mobiliteitsplan, dat ambitieuzer mocht voor Groen, maar waarbij een sterk participatief traject was, zomaar zonder boe of ba in de vuilbak gekieperd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen).

Groen zet het zelf op agenda

Groen zal de venstertijden voor zwaar verkeer tijdens de scholenspits in Aalst zelf op de agenda plaatsen op de gemeenteraad van januari en de stemming van het punt vragen. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.