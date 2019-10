Groen Aalst heeft nieuw bestuur: “De groene golf komt eraan” Rutger Lievens

02 oktober 2019

11u13 0 Aalst Andreas Verleysen is de nieuwe voorzitter van Groen Aalst. Sarah De Bruecker is ondervoorzitter. Zij willen de partij naar een verkiezingsoverwinning leiden in 2024.

Andreas Verleysen is voortaan voorzitter van het vernieuwde bestuur van Groen. Sarah De Bruecker is ondervoorzitter van de partij in Aalst. “Als coaches van Groen Aalst kunnen ze alvast rekenen op Pascal Sergeant (secretaris), Luc Van Lierde (penningmeester), Domien De Wit (bestuurslid), de fractieleden Lander wantens, Fatma Yildiz en Ingmar Baeyens en bestuursleden-vrijwilligers Martine Souffriau, Sonja Hanssens, Ingrid buys en Ercan Sogutlu”, aldus de partij.

“Met deze ploeg trekken we na de historische score bij de gemeenteraadsverkiezingen naar de Aalstenaars. We starten de groene golf die Aalst dringend nodig heeft”, zeggen de groenen. Ze beloven ‘gevatte interpellaties en een karrevracht aan alternatieve voorstellen in de gemeente- en OCMW-raad en de autonome agentschappen. “Maar vooral willen wij aansluiting vinden bij de durvers en doeners die dagelijks aan een gezonder, leefbaarder en solidair Aalst werken”, zeggen ze. “Onze prioriteiten: een groenere mobiliteit waar de actieve weggebruiker koning wordt, Aalst klimaatneutraal met gezonde lucht in alle woonstraten, Aalst stad waar we harmonieus samenleven in diversiteit, Aalst sociaal en solidair met alle mensen.”

