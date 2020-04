Grillbar K wordt La Perla - Seafood:

Dean en Audry openen na James Bar en Savage Club nu ook visrestaurant Rutger Lievens

10 april 2020

14u45 6 Aalst Audry Vanderstraeten en Dean Janssens maakten vrijdag op sociale media bekend dat ze met een visrestaurant starten aan rotonde Haring in Aalst. De jonge ondernemers hebben Grillbar K overgenomen en dopen de zaak om tot La Perla - Seafood.

“Na onze Aalsterse ondernemingen, James Drinks & Fingerfood, Savage Club en Digital Leader willen we Stad Aalst op de kaart plaatsen door een uniek en trendy visrestaurant te openen”, zeggen James en Audry. “La Perla - Seafood is een trendy, conceptuele zaak waar jong en oud zal kunnen genieten van onze à la carte menu, unieke fruits de mer, kreeftjes, trendy fingerfood en al het lekkers dat de zee te bieden heeft in een hip kader.”

Het doel is om in juni 2020 te openen. “Afhankelijk van de richtlijnen rond het coronavirus, zal La Perla - Seafood in juni de deuren openen”, zeggen ze. “De komende twee maanden zal er een grote metamorfose aan het pand gebeuren, waarover we jullie in de volgende dagen meer info zullen bezorgen. Wij kijken er alvast naar uit om jullie deze zomer te mogen ontvangen op ons groot zonneterras”, staat er te lezen.