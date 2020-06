Gratis water voor de buurt dankzij bouwbedrijf: “Anders loopt per uur 10.000 liter grondwater toch maar de riool in” Rutger Lievens

11 juni 2020

16u41 0 Aalst In de buurt van de Brouwerijstraat in Aalst gaan ze alvast minder last hebben van een droge zomerse periode, want daar kunnen ze nu gratis water aftappen. Bouwonderneming Wyckaert liet in de Brouwerijstraat in Aalst een watervat plaatsen om zo het grondwater dat normaal naar de riool wordt gepompt op te vangen. Ideaal voor zij die hun regenput willen vullen.

In de Brouwerijstraat in Aalst is worden appartementen en huizen opgetrokken. Zoals op elke werf in de stad wordt het grondwater weggepompt. Normaal gezien gaat dit weggepompte water recht de riool in. Niet echt ecologisch verantwoord in tijden van waterschaarste. Dieter Janssens uit de Brouwerijstraat op de Rechteroever in Aalst trok zijn stoute schoenen aan en stelde bouwonderneming Wyckaert voor om daar iets aan te doen. “In tijden van lange droogtes en waterschaarste zag ik voor de deur duizenden liters water wegvloeien in de riool. Per uur gaat het al snel om 10.000 liter. Ik contacteerde de bouwondernemer Wyckaert en die reageerde meteen enthousiast”, zegt Janssens.

Wyckaert liet nu een watervat plaatsen waarin het water van de werf gepompt wordt. Niet drinkbaar grondwater, ideaal voor de regenput mee op te vullen. Buurtbewoners kunnen er ook hun gieters of emmers gaan vullen als ze in de tuin de planten water willen geven. Dieters regenput wordt alvast gevuld. “En ook andere mensen van ons buurtcomité De Gebieren hebben al laten weten er gebruik van te zullen maken. Iedereen die dat wenst, kan hier om water komen”, zegt hij.

Dieter hoopt dat andere werven in de stad het voorbeeld volgen. “Het zou niet slecht zijn dat de stad dit verplicht voor elke grote bouwwerf, want zoveel water verloren laten gaan dat is echt niet meer verantwoord in deze tijd", zegt hij.