Gratis vakantie- en weekendopvang voor kinderen van zorgpersoneel, politie, brandweer en apothekers Rutger Lievens

23 maart 2020

18u00 0 Aalst De stad voorziet in de paasvakantie kinderopvang voor wie in een cruciale sector werkt.

“De veiligheidscel en de dienst Onderwijs zijn er zich van bewust dat een maximale inzet wordt gevraagd van personeelsleden in de cruciale beroepen. Deze mensen ondervinden mogelijks problemen van lange duur in de zoektocht naar de opvang van hun kinderen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Daarom zal de stad tijdens de paasvakantie, en bij uitbreiding op paasmaandag en alle weekends in de maand april 2020, gratis opvang voorzien voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van mensen die in Aalst tewerkgesteld zijn in de cruciale sectoren: ziekenhuizen, woonzorgcentra, politie, brandweer, thuiszorg, zorg- of medische sector in het algemeen (bijvoorbeeld apothekers), ...”

Deze opvang zal georganiseerd worden in de stedelijke basisschool De Notelaar, Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst, dagelijks van 6.30 tot 20 uur.

Inschrijven is mogelijk vanaf 24 maart 2020 via www.aalst.be/crisiskinderopvang. Let wel: geïnteresseerde ouders dienen bij de inschrijving een stavingsstuk van de werkgever voor te leggen.