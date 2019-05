Graafwerken fietstunnel Moorselbaan starten in voorjaar 2020 Rutger Lievens

27 mei 2019

14u43 10 Aalst Fietsers kunnen vanaf volgend jaar op een veilige manier de Moorselbaan in Aalst kruisen. Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar 2020 met het graven van een fietstunnel onder de Moorselbaan, waar de weg de Leirekensroute kruist. Goed nieuws, vindt de Fietsersbond. “Maar daarmee is het werk zeker niet af.”

In het voorjaar van 2020 wordt een fietstunnel gegraven onder de drukke Moorselbaan (N411), ter hoogte van de Achterweg. “Op 3 juni 2019 start aannemer De Jonge alvast met het rooien van een deel bestaande beplantingen en bomen langsheen de Leirekensroute (kant Moorselbaan). Ook de verlichtingspalen werden hiervoor al tijdelijk verwijderd. Fietsers worden omgeleid via de Beekstraat en Langestraat. De voorbereidende nutsleidingswerken zijn reeds van start gegaan”, zegt de stad Aalst.

Leirekensroute

Steeds meer fietsers maken dagelijks gebruik van de Leirekensroute, maar de oversteek aan de Moorselbaan vormt een gevaarlijk knelpunt. “Een fietstunnel zal ervoor zorgen dat hier in de toekomst een veilige oversteek komt en bovendien ontstaan er dankzij de tunnel nieuwe aansluitingen op andere bestaande fietsroutes. De stad Aalst zet hiermee verder in op de uitbouw van een degelijke fietsinfrastructuur om onze stad te bereiken, als alternatief voor de auto”, luidt het bij het stadsbestuur van Aalst.

De voorbereidende werken zijn noodzakelijk om de ondertunneling van de Leirekensroute onder de N411 mogelijk te maken. De start van de ondertunneling is gepland in het voorjaar van 2020, maar een exacte startdatum is nog niet bepaald. Dit project moet nog worden aanbesteed. “De tunnel komt er met steun van de Vlaamse overheid (294.030 euro), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen (653.400 euro) en Provincie Oost-Vlaanderen (196.020 euro). De stad draagt zelf 490.050 euro bij.

“Werk nog niet af”

Door de nieuwe fietstunnel zal je via de Leirekensroute van Moorsel op een veilige manier naar Aalst kunnen fietsen en terug. Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond is tevreden, maar zegt dat er nog een onveilige oversteekplaats is op die route tussen Aalst en de Faluintjes. “Als ze de fietssnelweg willen doortrekken tot in Aalst dan zou het kruispunt van het fietspad langs de Zwembadlaan met de Albrechtlaan zeker ook aangepakt moeten worden”, aldus Stallaerts. “Daarvoor is er een haalbaarheidsonderzoek aangevraagd, volgens mijn informatie.”