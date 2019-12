Gouverneur ziet voorlopig geen reden om in te grijpen politieke crisis Rutger Lievens

19 december 2019

09u39 8 Aalst De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere ziet voorlopig geen reden om in te grijpen in de politieke crisis in Aalst. Hij kreeg van oppositiepartijen Groen, Lijst A en sp.a de vraag om te bemiddelen, maar zal dat dus niet doen. “De meerjarenplanning is goedgekeurd in de meerderheid, het bestuur van de stad is niet in het gedrang. Dat Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden kwijt is, is een interne zaak van het schepencollege”, zegt hij.

Het stadsbestuur besliste dat Ilse Uyttersprot (CD&V) haar bevoegdheden niet terugkrijgt. Zij weigert echter op te stappen als schepen. Oppositiepartijen sp.a, Lijst A en Groen stuurden donderdagochtend een brief naar de gouverneur van Oost-Vlaanderen. “Oppositiepartijen Groen, spa, LijstA hebben een schrijven verstuurd naar de waarnemend Gouverneur van Oost-Vlaanderen met de vraag dat hij komt bemiddelen in Aalst. De oppositie partijen willen dat er een eind komt aan het geruzie in het schepencollege”, zeggen Ann Van de Steen (Lijst A), Lander Wantens (Groen) en Sam Van de Putte (sp.a).

“Zo kan het niet verder”

“De meerderheidspartijen vinden maar geen oplossing, dus is er nood aan een externe bemiddelaar aldus de oppositie. De gouverneur heeft als neutraal gezagsvoerder van de provincie de taak om te bemiddelen”, zeggen ze. “Deze unieke positie gaf de gouverneur in het verleden reeds de mogelijkheid om succesvol te bemiddelen in projecten waar verschillende instanties zijn betrokken en waar het dreigde vast te lopen door verschillende visies en gebrek aan consensus”, aldus de oppositie.

“De crisis in Aalst houdt nu al enkele maanden aan en een einde lijkt niet in zicht. Door het feit dat de twee kampen, CD&V enerzijds en de burgemeester anderzijds, beiden weigeren om toegevingen te doen krijg je een opbod die geen einde kent. De verwijten die de voorbije weken in de pers te lezen waren, zijn geen fraai zicht voor onze stad. De Aalstenaar is het gekrakeel binnen de meerderheid beu en terecht. Het geruzie van de laatste maanden ondergraaft de geloofwaardigheid van de politiek. In het belang van de Aalstenaar moet er een einde komen aan de patstelling. Het is dringend tijd dat er een oplossing komt, want zo kan het niet verder”, aldus de oppositie.

Gouverneur: “Bestuur is niet in het gedrang”

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere, bevestigt dat hij de brief van de oppositie heeft ontvangen. “Maar voorlopig vind ik het niet nodig om te bemiddelen. Er is een meerderheid gevonden voor de meerjarenplanning, het stadsbestuur neemt beslissingen, het bestuur en de werking van de stad komen niet in het gedrang. Dat een schepen haar bevoegdheden kwijt is, dat is een interne kwestie. Elk stadsbestuur kiest hoe het zijn bevoegdheden verdeelt. Dat er wisselmeerderheden zijn in een gemeenteraad, dat is het democratische spel”, zegt hij.