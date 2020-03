Gouverneur vraagt Utopia te heropenen, burgemeester weigert Rutger Lievens

19 maart 2020

17u55 0 Aalst De waarnemend Gouverneur Oost-Vlaanderen vraagt Gent en Aalst om de bibliotheken te heropenen, maar Aalst zal niet ingaan op deze vraag.

Er is afgelopen weekend meermaals vergaderd met de gouverneur. “De richtlijnen zijn duidelijk, de steden en gemeenten moéten een afhaaldienst voor boeken voorzien”, zegt waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere. “De federale overheid legt dat op, en er zijn sancties voor wie dat niet zou doen.”

“Onze veiligheidscel overlegt en anticipeert op allerhande vragen, ook als deze ietwat eigenaardig zijn. De waarnemend Gouverneur Oost-Vlaanderen vraagt Gent en Aalst om de bibliotheken te heropenen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Aalst zal niet ingaan op deze vraag: in de huidige omstandigheden zou zo’n heropening regelrecht ingaan tegen de geldende voorzorgsmaatregelen. Het zou echt onverantwoord om nu zelf een massa mensen te laten samenkomen, terwijl we al dagen het omgekeerde proberen te bereiken. Een bibliotheek staat ten andere ook niet opgenomen in de lijst van instellingen die mogen geopend blijven. Begrijpe wie kan.”

“Ook met bezoekers en personeel willen we geen enkel risico nemen. De laatste dagen voor de sluiting zijn er reeds enorm veel materialen uitgeleend: 80% van de spelletjes en 78% van de jeugdmaterialen zijn uitgeleend. Dat moet voorlopig kunnen volstaan. Net zoals bij de nachtwinkels, zijn we ook hier strenger dan provinciale of federale overheid. Gewoon omdat het moet!”